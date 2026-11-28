Medaļas burtiski izslīdēja no rokām! Kalendas bobsleja četrinieku ekipāžu no goda pjedestāla Eiropas kausā šķīra vien 0,09 sekundes
Latvijas bobsleja pilota Jēkaba Kalendas četrinieku ekipāža sestdien Eiropas kausa sacensībās Lillehammerē, Norvēģijā, izcīnīja ceturto vietu. Savukārt Dāvja Kaufmaņa četrinieks un Amēlijas Kotānes divnieks ierindojās sestajā vietā.
Vīriešu četrinieku sacensībās uzvaru izcīnīja Vācijas pilota Hansa Hannighofera ekipāža, kas bija ātrākā abos braucienos. Otro vietu ieguva Ķīnas pilota Suņa Kaidži četrinieks, bet trešajā vietā ierindojās brita Nika Glīsona ekipāža.
Kalenda kopā ar stūmējiem Edgaru Unguru, Matīsu Mikni un Nilu Meijeru pirmajā braucienā uzrādīja trešo, bet otrajā – piekto labāko rezultātu. Divu braucienu summā Latvijas ekipāžai līdz bronzas godalgai pietrūka vien 0,09 sekunžu.
Tikmēr Kaufmanis kopā ar Lauri Kaufmani, Matīsu Gulbi un Andri Skadiņu pēc pirmajā braucienā uzrādītā 11. labākā rezultāta otrajā braucienā bija ceturtie, summā pakāpjoties uz sesto vietu. Kopumā četrinieku sacensībās startēja 21 ekipāža.
Sieviešu divnieku sacensībās Amēlija Kotāne kopā ar stūmēju Justīni Bērziņu 13 ekipāžu konkurencē izcīnīja sesto vietu. Latvijas sportistes divu braucienu summā par 1,68 sekundēm atpalika no uzvarētājas, Vācijas pilotes Šarlotes Kandriksas ekipāžas.
Nākamais Eiropas kausa posms decembrī norisināsies Altenbergā, Vācijā, bet sezonas noslēdzošais posms februāra sākumā tiks aizvadīts Kēnigszē trasē. Savukārt februāra otrajā pusē Lillehammerē norisināsies pasaules čempionāts.