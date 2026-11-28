Latvijas skeletonisti Pasaules kausa komandu sacensībās paliek ārpus labāko desmitnieka
Latvijas skeletonisti Marta Andžāne un Dāvis Valdovskis sestdien Pasaules kausa posma komandu sacensībās Altenbergā, Vācijā, izcīnīja 12. vietu. Savukārt otrs Latvijas duets Dārta Neimane un Renārs Jumiķis ierindojās 14. vietā.
Dubultuzvaru sacensībās svinēja mājinieki. Pirmo vietu izcīnīja Vācijas duets Viktorija Hansova un Fēlikss Kaizingers, kuri par 0,8 sekundēm apsteidza savus tautiešus Korinnu Leipoldu un Štefanu Retigu. Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa austrieši Jūlija Erlahera un Samuels Maiers.
Andžāne un Valdovskis uzvarētājiem zaudēja 3,63 sekundes, bet Neimane un Jumiķis – 4,2 sekundes. No Latvijas skeletonistiem individuāli labāko desmitniekā izdevās iekļūt vienīgi Valdovskim, kurš vīriešu konkurencē uzrādīja devīto labāko rezultātu. Kopumā komandu sacensībās startēja 15 dueti.
Altenbergā norisinās arī Pasaules kausa sezonas pirmais posms bobslejā. Latvijas ekipāžas tajā šoreiz nepiedalās, tā vietā startējot Eiropas kausa sacensībās Lillehammerē, Norvēģijā.