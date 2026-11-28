Divi soda apļi liedz Latvijas biatlonistiem pacīnīties par augstāku vietu jauktajā stafetē
Latvijas biatlonisti Elza Bleidele, Sandra Buliņa, Renārs Birkentāls un Andrejs Rastorgujevs sestdien Somijā notiekošajā Pasaules kausa sezonas pirmajā posmā jauktajā stafetē izcīnīja 15. vietu. Latvijas kvartets kopumā izmantoja septiņas rezerves patronas un nopelnīja divus soda apļus.
Bleidele pirmajā šaušanā aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus izmantoja vienu rezerves patronu, nododot stafeti 18. vietā. Savukārt Buliņa abās šaušanās bija nekļūdīga, pēc otrās ugunslīnijas pakāpjoties uz 17. pozīciju.
Neveiksmīgāka šaušana padevās Birkentālam, kurš šaušanā guļus nopelnīja vienu soda apli, bet stāvus aizvēra visus mērķus. Noslēdzošajā etapā Rastorgujevs pirmajā šaušanā bija nekļūdīgs, taču otrajā nopelnīja vēl vienu soda apli. Finišu Latvijas komanda sasniedza 15. vietā, uzvarētājiem zaudējot piecas minūtes un 14,7 sekundes.
Uzvaru sacensībās izcīnīja Norvēģijas biatlonisti, kuri par 10,3 sekundēm apsteidza Francijas kvartetu. Trešajā vietā ierindojās Vācijas komanda, no uzvarētājiem atpaliekot par 31,8 sekundēm.
Jauns.lv jau vēstīja, ka sestdien jaukto pāru stafetē Latvijas biatlonisti Baiba Bendika un Rihards Lozbers izcīnīja 14. vietu. Pasaules kausa sezonas pirmais posms svētdien noslēgsies ar sprinta sacensībām gan sievietēm, gan vīriešiem.
Šosezon Pasaules kausa izcīņā paredzēti desmit posmi, bet februārī Igaunijas pilsētā Otepē norisināsies pasaules čempionāts biatlonā.