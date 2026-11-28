Cerīgu sākumu aizēno kļūdas šaušanā: Bendika un Lozbers Pasaules kausa posmā jaukto pāru stafetē finišē 14. vietā
Latvijas biatlonisti Baiba Bendika un Rihards Lozbers sestdien Somijas pilsētā Kontiolahti notiekošajā Pasaules kausa sezonas pirmajā posmā jaukto pāru stafetē izcīnīja 14. vietu.
Bendika pirmajā etapā abās šaušanās izmantoja pa vienai rezerves patronai un nodeva stafeti desmitajā vietā. Lozbers pirmajā šaušanā aizvēra visus mērķus bez rezerves patronām, pakāpjoties uz ceturto vietu, taču pēc neveiksmīgākas šaušanas stāvus savu etapu noslēdza 13. pozīcijā.
Savā otrajā etapā Bendika šaušanā stāvus nopelnīja vienu soda apli, kā rezultātā Lozbers noslēdzošo etapu sāka 17. vietā. Latvijas biatlonistam izdevās uzlabot komandas pozīciju par trim vietām, finišējot 14. vietā un uzvarētājiem zaudējot divas minūtes un 18,9 sekundes.
Uzvaru sacensībās izcīnīja Zviedrijas biatlonisti Ella Halvarsone un Sebastians Samuelsons, kuri par 2,9 sekundēm apsteidza Vācijas duetu, bet trešajā vietā ierindojās Francijas pārstāvji. Pārsteigumu sagādāja Grenlandes biatlonisti, kuri izmantoja tikai vienu rezerves patronu un izcīnīja augsto piekto vietu.
Sestdien vēl paredzētas jauktās stafetes sacensības, kurās Latviju pārstāvēs Elza Bleidele, Sandra Buliņa, Renārs Birkentāls un Andrejs Rastorgujevs. Savukārt svētdien Pasaules kausa sezonas pirmais posms noslēgsies ar sprinta sacensībām gan vīriešiem, gan sievietēm.
Šosezon Pasaules kausa izcīņā paredzēti desmit posmi, bet februārī Igaunijas pilsētā Otepē norisināsies pasaules čempionāts biatlonā.