Veiksme šoreiz nebija mūsējo pusē: Latvijas distanču slēpotāji Pasaules kausa sezonas pirmajā sprintā netiek tālāk par kvalifikāciju
Latvijas distanču slēpotāji Patrīcija Eiduka, Raimo Vīgants un Dāvis Kalniņš sestdien Somijas pilsētā Rukā notiekošajā Pasaules kausa sezonas pirmajā posmā sprinta sacensībās klasiskajā stilā nespēja kvalificēties izslēgšanas cīņām.
Eiduka kvalifikācijā distanci veica trīs minūtēs un 9,75 sekundēs, no ātrākā rezultāta īpašnieces zviedrietes Linnas Svānas atpaliekot par 13,36 sekundēm. Latvijas sportiste 69 dalībnieču konkurencē ierindojās 45. vietā.
Vīriešu konkurencē Vīgants distanci veica divās minūtēs un 48,86 sekundēs, ieņemot 68. vietu, bet Kalniņš ar rezultātu divas minūtes un 54,93 sekundes ierindojās 72. pozīcijā starp 75 finišējušajiem sportistiem. Izslēgšanas cīņām gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē kvalificējās 30 ātrākie slēpotāji.
Sieviešu sprinta sacensībās visu goda pjedestālu aizņēma Zviedrijas sportistes – uzvarēja Svāna, otrā bija Maja Dālkvista, bet trešā – Juhanna Hagstrēma. Vīriešu konkurencē triumfēja norvēģis Oskars Opstads Vike, apsteidzot tautieti Juhannesu Klēbo un itāli Simoni Močellīni.
Jauns.lv jau vēstīja, ka piektdien desmit kilometru distancē klasiskajā stilā Eiduka ierindojās 44. vietā, bet Vīgants un Kalniņš ieņēma attiecīgi 79. un 83. vietu. Svētdien Pasaules kausa posms Rukā turpināsies ar sacensībām 20 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu.