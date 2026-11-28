"Mogo"/RSU pārliecinoši pārspēj "Zemgali"/LBTU un kļūst par OHL līderi
Latvijas čempionvienība "Mogo"/RSU sestdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlē savā laukumā ar 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) pārspēja "Zemgales"/LBTU hokejistus, pakāpjoties uz pirmo vietu turnīra tabulā.
Jau pirmās trešdaļas ievadā mājinieki trīs minūšu laikā guva divus vārtus, precīziem esot Ričardam Grīnbergam un Elvisam Želubovskim. Otrā perioda pirmajā minūtē Denisam Fjodorovam izdevās samazināt viesu deficītu, taču trešdaļas vidū Ronalds Ķēniņš atjaunoja "Mogo"/RSU divu vārtu pārsvaru.
Mača izskaņā jelgavnieki nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču tas neattaisnojās – Renarts Bērziņš raidīja ripu tukšos vārtos, panākot 4:1. Uzvarētāju vārtsargs Kārlis Mežsargs atvairīja 28 metienus, savukārt "Zemgales"/LBTU vārtos Aksels Ozols tika galā ar 20 metieniem.
Pēc šīs uzvaras "Mogo"/RSU ar 29 punktiem 15 spēlēs izvirzījusies turnīra vadībā, apsteidzot Kijivas "Capitals", kas 17 mačos iekrājusi 28 punktus. Savukārt "Zemgale"/LBTU ar 18 punktiem 13 spēlēs ieņem piekto vietu.
Jāatgādina, ka aizvadītajā sezonā "Mogo"/RSU trešo gadu pēc kārtas kļuva par OHL čempioni, finālsērijā ar 4-1 pārspējot tieši "Zemgali"/LBTU.