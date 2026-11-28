Bērziņš un Aparjods noslēdz septiņnieku Pasaules kausa pirmajā posmā
Latvijas sportisti Gints Bērziņš un Kristers Aparjods sestdien Vinterbergas trasē Pasaules kausa kamaniņu sportā pirmajā posmā ieņēma attiecīgi sesto un septīto vietu, bet Kaspars Rinks ierindojās 13. pozīcijā.
Par pirmā posma uzvarētāju kļuva austrietis Niko Glairšers, kurš bija ātrākais abos braucienos un summā finišēja minūtē un 42,594 sekundēs. Vācietis Fēlikss Lohs piekāpās 0,126 sekundes un bija otrais, bet trešo vietu, zaudējot 0,246 sekundes, ieņēma vēl viens Vācijas pārstāvis Makss Langenhans.
Bērziņš pēc pirmā brauciena bija septītais, bet otrajā braucienā sasniegtais piektais labākais rezultāts ļāva pakāpties uz sesto vietu. Viņš pēc abiem braucieniem piekāpās uzvarētājam 0,701 sekundi.
Tikmēr Aparjods pirmajā braucienā bija piektais, taču otrajā sasniedza tikai 13. ātrāko finiša laiku un noslīdēja uz septīto vietu, zaudējot Glairšeram 0,814 sekundes.
Rinks braucienos ieņēma 11. un 15. pozīciju un piekāpās austrietim 1,234 sekundes, kas deva 13. vietu 28 sportistu konkurencē.
Savukārt vīriešiem startēs 30 sportisti. Ar 11. numuru trasē dosies Kaspars Rinks, ar 14. - Gints Bērziņš un ar 17. numuru - Kristers Aparjods.
Jau ziņots, ka vīriešu divnieku sacensībās par pirmā posma uzvarētājiem kļuva Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.
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Visi Latvijas sportisti bija nodrošinājuši vietu Pasaules kausa posmā bez dalības Nāciju kausā.
Svētdien vieniniekos sacentīsies sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks Āzijas trasēs Phjončhanā (Dienvidkoreja) un Jaņcjinā (Ķīna). Nākamā gada pirmais posms notiks Siguldā. Pēc tam sacensības notiks Vācijas trasēs Altenbergā un Oberhofā, februāra sākumā sportisti sacentīsies pasaules čempionātā Īglsas trasē Austrijā, bet februāra vidū Itālijas trasē Kortīnā d'Ampeco vienlaicīgi ar Pasaules kausa posmu notiks arī Eiropas čempionāts. Astotais posms notiks Francijas trasē Laplaņā un devītais posms - Vācijas trasē Kēnigszē.