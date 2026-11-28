Skeletonistei Andžānei Pasaules kausa posmā 20. vieta
Latvijas skeletoniste Marta Andžāne sestdien Altenbergā Pasaules kausa posmā ieņēma 20. vietu, bet Dārta Neimane nekvalificējās otrajam braucienam un ierindojās 22. pozīcijā.
Pirmās trīs vietas izcīnīja vācietes, un par uzvarētāju kļuva Zuzanne Krēere, kura abos braucienos bija ātrākā un summā finišēja minūtē un 55,57 sekundēs. Viņa par 0,48 sekundēm pārspēja Viktoriju Hansovu, bet Korinna Leipolda piekāpās 0,52 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Andžāne abos braucienos sasniedza 20. labāko rezultātu un summā zaudēja uzvarētājai 3,6 sekundes.
Savukārt Neimane pēc pirmā brauciena bija 22. vietā 24 sportistu konkurencē un nekvalificējās otrajam braucienam.
Sestdien vēl plkst. 19 sāksies jaukto pāru sacensības, kuras tiešraidē translēs kanāls "Go3 Sport 3". 30 jaukto pāru sacensībās Neimane ar Renāru Jumiķi startēs pirmie, bet Dāvis Valdovskis ar Andžāni - ceturtie.
Jau ziņots, ka piektdien vīriešu sacensībās Dāvis Valdovskis ieņēma 16. un Renārs Jumiķis - 20. vietu.
Altenbergā notiek arī Pasaules kausa pirmais posms bobslejā, kurā Latvijas ekipāžas šoreiz nestartē, tā vietā piedaloties Eiropas kausa sacensībās Lillehammerē.