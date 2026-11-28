Bots/Plūme ar teicamu otro braucienu uzvar Pasaules kausa pirmajā posmā
Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Vācijā Pasaules kausa pirmajā posmā izcīnīja pirmo vietu, bet Eduards Ševics-Mikelševics/Lūkass Krasts ierindojās 12. pozīcijā.
Pēc pirmā brauciena Bots/Plūme atpalika no līderiem itāļiem Ivana Naglera un Fabiana Malleiera 0,038 sekundes un bija otrajā vietā, bet otrajā braucienā latvieši uzlaboja savu rezultātu un divu braucienu summā pakāpās uz pirmo pozīciju.
Latvijas divnieks divu braucienu summā finišēja minūtē un 25,823 sekundēs.
Otrie, atpaliekot 0,046 sekundes, bija amerikāņi Markuss Millers/Ansels Haugsjā, bet Naglers/Malleiers zaudēja 0,07 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Ševics-Mikelševics/Krasts pēc pirmā brauciena bija 11. vietā, bet otrajā sasniedza 13. labāko rezultātu un abu braucienu summā, zaudējot tautiešiem 0,590 sekundes, noslēdza sacensības 12. vietā.
Sestdien vēl otro braucienu aizvadīs sieviešu divnieki, bet pēc tam paredzētas vīriešu vieninieku sacensības, braucienus aizvadot plkst. 13.17 un 14.45. Sacensības tiešraidē translē televīzijas kanāls TV6.
Visi Latvijas sportisti bija nodrošinājuši vietu Pasaules kausa posmā bez dalības Nāciju kausā.
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Svētdien vieniniekos sacentīsies sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks Āzijas trasēs Phjončhanā (Dienvidkoreja) un Jaņcjinā (Ķīna). Nākamā gada pirmais posms notiks Siguldā. Pēc tam sacensības notiks Vācijas trasēs Altenbergā un Oberhofā, februāra sākumā sportisti sacentīsies pasaules čempionātā Īglsas trasē Austrijā, bet februāra vidū Itālijas trasē Kortīnā d'Ampeco vienlaicīgi ar Pasaules kausa posmu notiks arī Eiropas čempionāts. Astotais posms notiks Francijas trasē Laplaņā un devītais posms - Vācijas trasē Kēnigszē.