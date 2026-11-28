VIDEO: slovēņu supertalantam Dončičam neiztur nervi, pēc sāpīga zaudējuma iesaistās konfliktā ar līdzjutēju
Losandželosas "Lakers" 27. novembra vakarā izsēja 20 punktu pārsvaru, bet komandas zvaigzne Luka Dončičs zaudēja savaldību. Pēc spēles basketbolists iesaistījās asā konfliktā ar līdzjutējiem, un situācijas nomierināšanai nācās iesaistīties apsardzei.
Neilgi pēc tam, kad Sanantonio "Spurs" NBA kausa izcīņas C grupas spēlē atspēlējās un ar 99:96 pārspēja "Lakers", Dončičs iesaistījās vārdu apmaiņā ar diviem līdzjutējiem, kuri sēdēja laukuma malā.
"Amazon Prime Video" pēcspēles pārraidē redzamajos kadros Dončičs dodas uz viesu komandas ģērbtuvi, kad kāda laukuma malā sēdoša sieviete, šķiet, viņam kaut ko pasaka.
Dončičs aizmeta sievietes virzienā savu balto plaukstas locītavas apsēju un turpināja ceļu uz tuneli. Tomēr pēc dažām sekundēm basketbolists atgriezās, lai to paņemtu.
Tieši tad situācija saasinājās.
Luka Doncic involved in an incident walking off the court following game at Spurs: https://t.co/920AalPX6O— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 28, 2026
Sievietes pavadonis, kurš bija pacēlis apsēju, atdeva to Dončičam, bet brīdī, kad basketbolists devās prom, ar labo roku viņu pagrūda.
Seškārtējais NBA Visu zvaigžņu spēles dalībnieks acumirklī apstājās un pagriezās pret līdzjutēju, taču viņu savaldīja komandas biedrs Džereds Vanderbilts, kurš pēc tam pats iesaistījās vārdu apmaiņā ar vīrieti.
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Situācijā ātri iejaucās apsardze. Līdzjutējs tika izraidīts no arēnas, savukārt Dončičs devās uz "Lakers" ģērbtuvi.
Nav zināms, ko tieši līdzjutēja sākotnēji pateica Dončičam. Lai gan basketbolista rīcība, aizmetot apsēju skatītājas virzienā, nebija pārdomāta, tā nekādā gadījumā neattaisno līdzjutēja fizisku vēršanos pret spēlētāju.
Tā kā viss incidents fiksēts video, Dončičam varētu draudēt NBA piespriests naudas sods vai diskvalifikācija. Pagaidām nav zināms, vai arī līdzjutējam tiks piemērots papildu sods.
Incidents kļuva par nepatīkamu noslēgumu "Lakers" neveiksmīgajam vakaram. Losandželosas komanda pirmajā puslaikā bija iekrājusi 20 punktu pārsvaru, taču to izsēja. Trešajā ceturtdaļā "Spurs" bija pārāki ar 30:14, pirms noslēdzošās ceturtdaļas panākot neizšķirtu un beigās izcīnot negaidītu uzvaru. Pats Dončičs mačā atzīmējās ar 31 punktu, sešām atlēkušajām bumbām, 8 rezultatīvām piespēlēm un 3 pārķertām bumbām. Viņa kontā arī trīs kļūdas un trīs personiskās piezīmes.
"Lakers" zaudēja savaldību vēl krietni pirms tam, kad Dončičs sasniedza tuneli.
Luka Doncic on what happened here: "I just threw my wristband like I do almost every game, and then I heard she didn't want it, so I went back to grab it and he just pushed me, and then I gave it to somebody else." https://t.co/ch0P8tDC9k— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 28, 2026
Pēcāk Luka Dončičs skaidroja notikušo: "Es vienkārši aizmetu savu aproci, kā to daru gandrīz pēc katras spēles. Tad dzirdēju, ka viņa to nevēlas, tāpēc devos atpakaļ, lai to paņemtu, bet viņš mani vienkārši pagrūda. Pēc tam es aproci atdevu kādam citam."