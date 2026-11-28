Vilmaņa "Panthers" izrauj uzvaru mača izskaņā; Šilovs rezervē, bet Šmits joprojām nespēlē
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru pret Vašingtonas "Capitals".
"Panthers" hokejisti viesos bija pārāki ar 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) un tika pie trešā panākuma pēc kārtas.
Vilmanis laukumā pavadīja sešas minūtes un 30 sekundes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem un veica trīs spēka paņēmienus, kā arī zaudēja vienā iemetienā. Vilmaņa lietderības koeficients bija neitrāls.
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis, kurš arī pārstāv "Panthers", šajā spēlē palika ārpus pieteikuma.
Pirmās trešdaļas vidū laukuma saimniekus vairākumā vadībā izvirzīja Kouls Hatsons, bet otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām piecām minūtēm rezultātu izlīdzināja Ārons Ekblads, kurš rezultatīvi noslēdza vairākumu.
Noslēdzošajā trešdaļā pēc spēlētām 13 minūtēm mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Hatsons, taču aptuveni divas ar pusi minūtes vēlāk neizšķirtu panāca Ētu Luostarinens.
Floridiešiem uzvaru atnesa Sems Benets, kurš 24 sekundes līdz pamatlaika beigām no vārtu priekšas pielaboja Metjū Tkačaka metienu.
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"Panthers" vārtus sargāja Jākobs Markstrems, kurš tika galā ar 24 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Logans Tompsons atvairīja 28 ripas.
Ar 33 punktiem 26 spēlēs "Panthers" ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, bet "Capitals" ar 22 punktiem 23 mačos ierindojas 14. pozīcijā.
Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien savainojuma dēļ nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa Ņujorkas "Rangers" komanda zaudēja Čikāgas "Blackhawks".
"Rangers" viesos zaudēja ar rezultātu 1:2 (1:2, 0:0, 0:0). Austrumu konferencē "Rangers" pēc 25 spēlēm ar 27 punktiem ieņem devīto vietu.
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs piektdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa Pitsburgas "Penguins" komanda uzvarēja Bufalo "Sabres".
"Penguins" viesos guva uzvaru ar rezultātu 6:3 (2:2, 3:1, 1:0). "Penguins" pēc 25 spēlēm ar 18 punktiem ieņem 16. vietu Austrumu konferencē.