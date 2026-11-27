Gailītis komentē tiesnešu kritizēšanu pēc pēdējo sekunžu sāpīgā zaudējuma Vācijai
Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājiem mača laikā nebūtu jāpievērš tik liela uzmanība tiesnešu darbam, pēc cīņas preses konferencē atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis.
Latvijas izlase varēja vēl gūt punktus īsi pirms finālsvilpes, taču Riharda Lomaža tālmetiens spēles pēdējā sekundē nebija precīzs. Gailītis norādīja, ka izspēlēt pēdējās sekundes bez minūtes pārtraukuma nav viegls uzdevums, un Lomaža izpildītais metiens nebija slikts. "To ir grūti kontrolēt un atstrādāt trīs dienās, pat sezonas nogrieznī netiek atstrādātas tādas situācijas. Parasti auts ir otrā pusē vai ir minūtes pārtraukums. Pirms tam nospēlējām divas labas aizsardzības, un pēc tam bija vēl četras sekundes," skaidroja treneris. "Tur daudz var lauzīt galvu, un no 30 izspēlēm katra būs citādāka, taču tikām līdz metienam. Pat diezgan sakarīgam metienam, kuru varēja trāpīt," viņš turpināja, piebilstot, ka Dāvim Bertānam 2023. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā pret vāciešiem bija jāizpilda sarežģītāks metiens.
Mača laikā no tribīnēm vairākas reizes skanēja pārmetumi tiesnešu virzienā, un arī spēlētāji nereti mēģināja oponēt arbitriem. Gailītis izcēla, ka viņam nepatīk, kad spēlētāji pārāk daudz domā par tiesnešu darbu. "Mums vispār nav jākoncentrējas uz tiesnešiem, un man tas nepatīk mūsu uzvedībā pēdējos gados. Spēles laikā atrodam ieganstu, kāpēc zaudējam vai zaudēsim nākotnē. Tiesnešiem svilpes ir 91% precīzas, tāda ir statistika, bet viņi kaut kur arī kļūdīsies. Nevienu neaizstāvu, bet mūsu reakcijas nepalīdz mums spēlēt basketbolu. Vajag pašiem rādīt iniciatīvu, un tad arī tiesneši palīdzēt, jo neviens nenāk ar domu kādu nogremdēt," teica Latvijas izlases stūrmanis.
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Biļetes uz Latvijas valstsvienības cīņu pret Vāciju bija izpārdotas, un Gailītis izcēla, ka spēlētājiem jāprot to labāk izmantot savā labā. "Tas ir ļoti nozīmīgs faktors. Ja spēle ir tik mazrezultatīva, varbūt ir nedaudz grūtāk iesaistīt skatītāju, jo spēle bija smagnēja pirmajā puslaikā. Kad otrajā puslaikā kļuva atvērtāka, tad arī skatītāji iesaistījās. Mums nedaudz pietrūkst pacietības, lai izmantotu skatītāju iesaisti. Gribam īsā laikā ātri, noslēgt visu, bet spēle ir ļoti gara," stāstīja treneris.
Pret Vāciju Latvijas izlases rindās debitēja Juris Vītols un 16 gadus vecais Markuss Jahovičs. "Juris ļoti palīdzēja un pat pēdējā uzbrukumā pieņēma pareizu lēmumu. Viņš atgriezās laukumā vēl pēc traumas, visiem novēlu tādu debiju. Varbūt vēl tikai iemest pēdējo metienu un uzvarēt. Runājot par Markusu, tad varbūt atceraties sevi 16 gados, tāpēc cepuri nost viņam," teica Gailītis.
Vācijas izlases panākumu sekmēja Andreass Obsts, kurš spēles otrajā pusē rezultatīvi noslēdza vairākus viesu uzbrukumus un iekrāja 25 punktus. Gailītis raksturoja Obstu kā spēlētāju, kurš var izšķirt mača iznākumu. "Viņš ir viens no labākajiem metienu speciālistiem Eirolīgā, tāpēc viņš piesaista sev laukumā daudz uzmanības. Mums bija plāns viņam vairāk likt iet cauri, kas rezultējās mums dažās piezīmēs, bet vajag respektēt viņa metienu, jo viņš divās minūtēs var nogalināt jebkuru komandu. Mēs varam darīt labu darbu, bet uz vienu atslābušu aizsardzību viņš spēj sodīt," skaidroja treneris.
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Savukārt Latvijas izlases kapteinis Lomažs neslēpa, ka spēles iznākums lika vilties. "Mums bija savas iespējas, esmu priecīgs, ka varējām noturēt spēli. 22 kļūdas un tikai 15 rezultatīvas piespēles mums maksāja panākumu, bet, neskatoties uz to, mums tāpat bija iespējas uzvarēt. Esmu lepns par spēlētājiem, ka viņi nepadevās, taču mēs tāpat zaudējām un neviens nav ar to apmierināts," teica kapteinis.
K grupā astoņas uzvaras deviņās spēlēs ir Vācijai, pa septiņām uzvarām astoņos mačos - Horvātijai un Polijai, kura arī jau ir nodrošinājusi vietu finālturnīrā, Latvijas izlasei ir četri panākumi deviņās cīņās, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām astoņos mačos un finālturnīrā iekļūt vairs nevar.
Pirmdien Latvijas izlase, aizvadot izbraukuma spēli Rīgā, tiksies ar Izraēlu.