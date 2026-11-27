Kristers Gudļevskis droši sargā "Fischtown Pinguins" vārtus
Hokejs
Vakar 23:05
Gudļevskis nodrošina "Fischtown Pinguins" uzvarā Vācijas elites līgas spēlē
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja 13 metienus Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" uzvarā savā laukumā Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē.
"Fischtown Pinguins" ar 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) pieveica Švenningenes "Wild Wings". Gudļevskis atvairīja 13 metienus, tiekot galā ar 92,86% raidījumu.
Ar 32 punktiem 20 spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem sesto vietu 14 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie". Gudļevskis un "Fischtown Pinguins" izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Minhenes "Red Bull", kuras rindās sezonas otrajā pusē spēlēja Alberts Šmits, zaudēja pusfinālā.