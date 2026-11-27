Krastenbergs neapturams kā tornado HPK uzvarā Somijas līgas spēlē, Grigalam neizdodas novērst "SaiPa" zaudējumu
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs piektdien Kouvolā guva divus vārtus un rezultatīvi piespēlēja viņa un Artūra Andžāna pārstāvētās Hemēnlinnas HPK uzvarā Somijas hokeja līgas spēlē.
HPK viesos ar 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) apspēlēja Kouvolas "KooKoo".
Spēles 16. minūtē Krastenbergs vairākumā izlīdzināja rezultātu, sekundi pirms otrās trešdaļas beigām panāca 3:1 un 34. minūtē rezultatīvi piespēlēja Miskam Kukonenam mača pēdējo vārtu guvumā.
Trīs Somijas virslīgas mačos viņa kontā ir septiņi (5+2) rezultativitātes punkti. Krastenbergs 19 minūtēs un 14 sekundēs laukumā sešreiz meta pa vārtiem un maču beidza ar +/- rādītāju +2. Savukārt Andžāns 15 minūtēs un 27 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem.
Gustava Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" viesos ar 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) piekāpās Helsinku HIFK. Grigals atvairīja 19 no 23 metieniem.
Turnīra tabulā "SaiPa" ar 43 punktiem 23 spēlēs ir piektā, HPK ar 33 punktiem 25 cīņās ieņem 11. vietu, bet "Pelicans" ar 31 punktu 24 mačos ir 14. vietā 17 komandu čempionātā. Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".