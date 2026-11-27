Sapnis izsapņots. Latvija sīvā cīņā piekāpjas Vācijai un netiek Pasaules kausa finālturnīrā
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačā cieta neveiksmi mačā ar Vāciju un zaudēja cerības iekļūt finālturnīrā.
Vācijas izlase ar uzvaru šajā mačā nodrošināja ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, bet Latvijas komanda teorētiskas izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā zaudēja pēc Horvātijas uzvaras viesos pār Poliju, arī Horvātijai iekļūstot finālturnīrā.
Latvijas izlasē 16 punktus un septiņas kļūdas sakrāja Rihards Lomažs, 15 punktus un sešas rezultatīvas piespēles - Kristers Zoriks, bet 12 punktus un sešas kļūdas - Artūrs Strautiņš. Viesiem Andreass Obsts guva 25 punktus, Kajs Brūnke sakrāja 14 punktus un septiņas atlekušās bumbas, bet 12 punktus, sešas atlekušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Oskars da Silva.
Mājinieki nedaudz precīzāk izpildīja tālmetienus (40,91% pret 34,78% Vācijai) un soda metienus (82,14%:74,07%), bet viesi - divpunktu metienus (56,67%:50%). Vācijas izlasei bija vairāk rezultatīvu piespēļu (23:15), bet Latvijas izlase vairāk kļūdījās (22:18).
Latvijas izlasē debitēja 16 gadus vecais Markuss Jahovičs un valsts aizsardzības dienesta karavīrs Juris Vītols.
Kaut arī pirmajā ceturtdaļā pārsvarā vadībā bija vācieši, cīņu sākot ar precīzu Kaja Brūnkes tālmetienu. Uz to ar precīzu trīspunktnieku atbildēja Roberts Blumbergs, bet vadībā mājiniekiem izdevās tikt tikai uz brīdi, pēc piecu punktu izrāviena, šajā spēles nogrieznī četrus punktus gūstot Rihardam Lomažam, panākot 11:9. Pirmā ceturtdaļa pēc Kristera Zorika tālmetiena beidzās neizšķirti - 14:14, taču otro ceturtdaļu ar septiņiem gūtiem punktiem sāka Vācija - 21:14 pēc Andreasa Obsta divpunktu metiena.
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Pēc Jonasa Matiseka divpunktu metiena Vācija panāca 11 punktu pārsvaru - 32:21, bet Lomažs ar metienu puslaika pēdējā sekundē rezultāta deficītu samazināja līdz 28:34. Trešajā ceturtdaļā Vācijas izlase saglabāja vadību, divreiz panākot desmit punktu pārsvaru.
Latvijas izlase pēc trim precīziem Lomaža soda metieniem un viņa izpildītā tālmetiena pietuvojās līdz 48:49, taču vācieši atbildēja ar septiņiem gūtiem punktiem, pēc Obsta tālmetiena izvirzoties vadībā ar 56:48. Pēc Zorika divpunktu metiena un Kristapa Ķilpa tālmetiena 33. minūtē pirmoreiz kopš pirmās ceturtdaļas izdevās panākt neizšķirtu - 61:61, taču vadībā izvirzīties neizdevās. Klāvs Čavars pēc āķa metiena panāca 71:72, taču izlīdzināt rezultātu vācieši neļāva, un Lomaža tālmetiens spēles pēdējā sekundē nebija precīzs.
Latvijas izlase teorētiskas iespējas iekļūt finālturnīrā zaudēja mačā, kurā Horvātija izbraukumā Glivicē ar 80:69 (25:14, 23:21, 18:14, 14:20) pieveica Poliju. Horvātijas izlasē 17 punktus un astoņas atlekušās bumbas sakrāja Danko Brankovičs, Luka Božičs guva 13 un Džeilens Smits - 12 punktus, bet Dario Šaričs sakrāja 11 punktus, 12 atlekušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Polijas vienībā 19 punktus guva Džeriks Hārdings, bet 18 punktus - Mateušs Ponitka.
Trešajā grupas spēlē Izraēla Hāgā ar 90:84 (29:25, 26:25, 14:21, 21:13) pieveica Nīderlandi. Uzvarētājiem ar 22 gūtiem punktiem izcēlās Nimrods Levi. Mājiniekiem 21 punktu guva Janniks Franke, bet 20 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Keje van der Vūrsts.
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K grupā deviņās spēlēs astoņas uzvaras ir Vācijai un Horvātijai, bet septiņas uzvaras - Polijai, kura jau ir nodrošinājusi vietu finālturnīrā, jo tai ir labāki savstarpējo spēļu ar Latviju rādītāji. Latvijas izlasei ir četri panākumi, Izraēlas basketbolistiem - trīs uzvaras, bet Nīderlandes valstsvienība ir izcīnījusi divas uzvaras.
Pirmdien Latvijas izlase, aizvadot izbraukuma spēli Rīgā, tiksies ar Izraēlu, bet Vācija mājās spēlēs ar Poliju.
Pirmajās otrās kārtas spēlēs Latvijas izlase augustā Zadarā ar 80:115 piekāpās Horvātijas valstsvienībai, bet Rīgā ar 85:70 pārspēja Izraēlu.
Vācijas izlase kvalifikācijas otrās kārtas spēlēs savā laukumā ar 99:83 apspēlēja Nīderlandi un viesos ar 96:94 - Poliju. Pirmā kvalifikācijas posma spēlēs Latvijas izlase savā laukumā ar 78:86 zaudēja Nīderlandei, izbraukumā ar 86:68 pārspēja Austriju, savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84 un izbraukumā - ar 72:92, viesos ar 72:69 uzvarēja Nīderlandi un mājās ar ar 112:66 - Austriju.
Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā posmā Vācijas komanda pa divām reizēm apspēlēja Kipru (83:64 un 111:79) un Izraēlu (89:69 un 92:86), bet ar Horvātiju uzvaras dalīja uz pusēm (88:93 un 91:89).
Latvijas un Vācijas valstsvienības pēdējoreiz tikās 2003. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, ar 81:79 ceļā uz čempionu titulu uzvarot Vācijai.
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Latvijas izlasei spēlēs ar Vāciju un Izraēlu nevar palīdzēt Eirolīgas vienības Vitorijas "Baskonia" spēlētāji Rolands Šmits un Rodions Kurucs, kā arī Artūrs Žagars, kurš šosezon spēlē Ķīnā, un Toms Leimanis. No paplašinātā kandidātu saraksta sastāvā nav iekļauti "VEF Rīga" pārstāvji Ojārs Siliņš un Mareks Mejeris, kā arī Eiropas U-16 čempionāta vērtīgākais spēlētājs Bendžamins Beruē, kurš sezonu aizvada ASV.
Savainojumu treniņu laikā dēļ laukumā nevar doties Toms Skuja, kā arī potenciālie debitanti Rolands Šulcs un Helmuts Petrovičs, toties komandai ir pievienojies Anrijs Miška. Savukārt debiju izlasē piedzīvoja Markuss Jahovičs un Juris Vītols.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Edijs Šlesers un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Arī Vācijas izlasei šajā sabraukumā ir problēmas sastāvā. No iepriekš publicētā kandidātu saraksta savainojumu dēļ pēdējā brīdī tika svītrots Venēcijas "Umana Reyer" spēlētājs Luiss Olinde un viens no trijiem iecerētajiem Eirolīgas spēlētājiem Minhenes "Bayern" rindās Justuss Holacs. Savukārt ģimenes apstākļu dēļ nespēlē Veisenfelsas "Syntainics MBC" pārstāvis Kostja Mušidi.
No Vācijas izlases sastāva tikai Oskars da Silva un Andreass Obsts ikdienā spēlē Eirolīgā un pērn Rīgā kļuva par Eiropas čempioniem.
Tikai trešdien komandai pievienojās Obsts un da Silva, kā arī galvenais treneris Alekss Mumbru, kurš šosezon vada arī Boloņas komandu "Virtus". Viņa prombūtnē treniņus vadīja Alans Ibrahimagičs.
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Vietu Pasaules kausa finālturnīrā jau ir nodrošinājusi tā rīkotāja Katara, kā arī Turcija, Kanāda, Austrālija, Vācija, Polija, Francija un Horvātija.
Latvijas izlases sastāvs:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija).
Vācijas izlases sastāvs:
Kajs Brūnke (Viļņas "Rytas", Lietuva), Oskars da Silva, Andreass Obsts (abi - Minhenes "Bayern", Vācija), Malte Delovs, Džeks Kahils, Jonass Matiseks (visi - Berlīnes "Alba", Vācija), Zakarijs Ensmingers (Oldenburgas "EWE Baskets", Vācija), Mihaels Kesenss (Bonnas "Telekom", Vācija), Tills Pape (Frankfurtes "Skyliners", Vācija), Mihaels Ratajs (Ulmas "Ratiopharm", Vācija), Kristians Zengfelders (Burgosas "San Pablo", Spānija), Brendons Tišlers ("Wurzburg", Vācija).