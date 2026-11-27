Latvija sīvā cīņā piekāpjas Vācijai, kas dosies uz Kataru aizstāvēt basketbola pasaules čempiones kroni
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačā zaudēja pasaules un Eiropas čempionei Vācijai, kas iekļuva finālturnīrā.
Latvija K grupas mačā piekāpās ar 76:78 (14:14, 14:20, 27:25, 21:19).
Vācijas izlase ar uzvaru šajā mačā nodrošināja ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, bet Latvijas komanda vēl saglabā teorētiskas izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā.
Latvijas izlasē 16 punktus un septiņas kļūdas sakrāja Rihards Lomažs, 15 punktus un sešas rezultatīvas piespēles - Kristers Zoriks, bet 12 punktus un sešas kļūdas - Artūrs Strautiņš. Viesiem Andreass Obsts guva 25 punktus, Kajs Brūnke sakrāja 14 punktus un septiņas atlekušās bumbas, bet 12 punktus, sešas atlekušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Oskars da Silva.
Mājinieki nedaudz precīzāk izpildīja tālmetienus (40,91% pret 34,78% Vācijai) un soda metienus (82,14%:74,07%), bet viesi - divpunktu metienus (56,67%:50%). Vācijas izlasei bija vairāk rezultatīvu piespēļu (23:15), bet Latvijas izlase vairāk kļūdījās (22:18).
Kaut arī pirmajā ceturtdaļā pārsvarā vadībā bija vācieši, cīņu sākot ar precīzu Kaja Brūnkes tālmetienu. Uz to ar precīzu trīspunktnieku atbildēja Roberts Blumbergs, bet vadībā mājiniekiem izdevās tikt tikai uz brīdi, pēc piecu punktu izrāviena, šajā spēles nogrieznī četrus punktus gūstot Rihardam Lomažam, panākot 11:9.
Pirmā ceturtdaļa pēc Kristera Zorika tālmetiena beidzās neizšķirti - 14:14, taču otro ceturtdaļu ar septiņiem gūtiem punktiem sāka Vācija - 21:14 pēc Andreasa Obsta divpunktu metiena. Pēc Jonasa Matiseka divpunktu metiena Vācija panāca 11 punktu pārsvaru - 32:21, bet Lomažs ar metienu puslaika pēdējā sekundē rezultāta deficītu samazināja līdz 28:34.
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Trešajā ceturtdaļā Vācijas izlase saglabāja vadību, divreiz panākot desmit punktu pārsvaru. Latvijas izlase pēc trim precīziem Lomaža soda metieniem un viņa izpildītā tālmetiena pietuvojās līdz 48:49, taču vācieši atbildēja ar septiņiem gūtiem punktiem, pēc Obsta tālmetiena izvirzoties vadībā ar 56:48.
Pēc Zorika divpunktu metiena un Kristapa Ķilpa tālmetiena 33. minūtē pirmoreiz kopš pirmās ceturtdaļas izdevās panākt neizšķirtu - 61:61, taču vadībā izvirzīties neizdevās. Klāvs Čavars pēc āķa metiena panāca 71:72, taču izlīdzināt rezultātu vācieši neļāva, un Lomaža tālmetiens spēles pēdējā sekundē nebija precīzs.
K grupā astoņas uzvaras deviņās spēlēs ir Vācijai, pa septiņām uzvarām astoņos mačos - Horvātijai un Polijai, Latvijas izlasei ir četri panākumi deviņās cīņās, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām astoņos mačos un finālturnīrā iekļūt vairs nevar.
Pirmdien Latvijas izlase, aizvadot izbraukuma spēli Rīgā, tiksies ar Izraēlu, bet Vācija mājās spēlēs ar Poliju. Pirmajās otrās kārtas spēlēs Latvijas izlase augustā Zadarā ar 80:115 piekāpās Horvātijas valstsvienībai, bet Rīgā ar 85:70 pārspēja Izraēlu.
Pirmā kvalifikācijas posma spēlēs Latvijas izlase savā laukumā ar 78:86 zaudēja Nīderlandei, izbraukumā ar 86:68 pārspēja Austriju, savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84 un izbraukumā - ar 72:92, viesos ar 72:69 uzvarēja Nīderlandi un mājās ar ar 112:66 - Austriju.
Vācijas izlase kvalifikācijas otrās kārtas spēlēs savā laukumā ar 99:83 apspēlēja Nīderlandi un viesos ar 96:94 - Poliju. Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā posmā Vācijas komanda pa divām reizēm apspēlēja Kipru (83:64 un 111:79) un Izraēlu (89:69 un 92:86), bet ar Horvātiju uzvaras dalīja uz pusēm (88:93 un 91:89).
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Latvijas un Vācijas valstsvienības pēdējoreiz tikās 2003. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, ar 81:79 ceļā uz čempionu titulu uzvarot Vācijai.
Latvijas izlasei spēlēs ar Vāciju un Izraēlu nevar palīdzēt Eirolīgas vienības Vitorijas "Baskonia" spēlētāji Rolands Šmits un Rodions Kurucs, kā arī Artūrs Žagars, kurš šosezon spēlē Ķīnā, un Toms Leimanis. No paplašinātā kandidātu saraksta sastāvā nav iekļauti "VEF Rīga" pārstāvji Ojārs Siliņš un Mareks Mejeris, kā arī Eiropas U-16 čempionāta vērtīgākais spēlētājs Bendžamins Beruē, kurš sezonu aizvada ASV.
Savainojumu treniņu laikā dēļ laukumā nevar doties Toms Skuja, kā arī potenciālie debitanti Rolands Šulcs un Helmuts Petrovičs, toties komandai ir pievienojies Anrijs Miška. Savukārt debiju izlasē piedzīvoja Markuss Jahovičs un Juris Vītols.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Edijs Šlesers un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Arī Vācijas izlasei šajā sabraukumā ir problēmas sastāvā. No iepriekš publicētā kandidātu saraksta savainojumu dēļ pēdējā brīdī tika svītrots Venēcijas "Umana Reyer" spēlētājs Luiss Olinde un viens no trijiem iecerētajiem Eirolīgas spēlētājiem Minhenes "Bayern" rindās Justuss Holacs. Savukārt ģimenes apstākļu dēļ nespēlē Veisenfelsas "Syntainics MBC" pārstāvis Kostja Mušidi.
No Vācijas izlases sastāva tikai Oskars da Silva un Andreass Obsts ikdienā spēlē Eirolīgā un pērn Rīgā kļuva par Eiropas čempioniem. Tikai trešdien komandai pievienojās Obsts un da Silva, kā arī galvenais treneris Alekss Mumbru, kurš šosezon vada arī Boloņas komandu "Virtus". Viņa prombūtnē treniņus vadīja Alans Ibrahimagičs.
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Vietu Pasaules kausa finālturnīrā jau ir nodrošinājusi tā rīkotāja Katara, kā arī Turcija, Kanāda, Austrālija un Vācija.
Latvijas izlases sastāvs:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija).
Vācijas izlases sastāvs:
Kajs Brūnke (Viļņas "Rytas", Lietuva), Oskars da Silva, Andreass Obsts (abi - Minhenes "Bayern", Vācija), Malte Delovs, Džeks Kahils, Jonass Matiseks (visi - Berlīnes "Alba", Vācija), Zakarijs Ensmingers (Oldenburgas "EWE Baskets", Vācija), Mihaels Kesenss (Bonnas "Telekom", Vācija), Tills Pape (Frankfurtes "Skyliners", Vācija), Mihaels Ratajs (Ulmas "Ratiopharm", Vācija), Kristians Zengfelders (Burgosas "San Pablo", Spānija), Brendons Tišlers ("Wurzburg", Vācija).