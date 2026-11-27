Latviešu bobslejistiem lielisks panākums: Kaufmaņa un Kalendas divnieku ekipāžām medaļas Eiropas kausa bobslejā posmā
Latvijas bobsleja pilots Dāvis Kaufmanis ar Edgaru Unguru piektdien Lillehammerē izcīnīja otro vietu Eiropas kausa divnieku ekipāžu sacensībās, bet Jēkabs Kalenda ar stūmēju Matīsu Mikni noslēdza godalgoto trijnieku.
Par uzvarētāju kļuva vācieša Hansa Hannighofera pilotētais divnieks, kas bija ātrākais abos braucienos, divu braucienu summā trasē pavadot minūti un 42,32 sekundes.
Kaufmaņa ekipāža startā divreiz sasniedza otro labāko laiku un braucienos ieņēma ceturto un otro vietu, uzvarētājiem piekāpjoties 0,36 sekundes, bet Kalendas ekipāža ar trešo un piekto labāko laiku braucienos ieņēma trešo vietu, vāciešiem zaudējot 0,37 sekundes.
Astoto vietu ieņēma Renārs Grantiņš ar stūmēju Nilu Meijeru, Vācijas divniekam piekāpjoties septiņas sekundes desmitdaļas, bet 15. vietā 30 divnieku konkurencē finišēja Mairis Kļava ar stūmēju Lauri Kaufmani, uzvarētājiem zaudējot 1,64 sekundes.
Amēlija Kotāne monobobu sacensībās ieņēma 11. vietu 23 bobslejistu konkurencē. Arī abos braucienos viņa izcīnīja 11. vietu.
Par uzvarētāju kļuva Ķīnas sportiste Jina Cjina, kura finišēja minūtē un 50,57 sekundēs" Kotāni apsteidzot par 1,34 sekundēm. Otro vietu ieņēma vāciete Jilla Kempa, kura uzvarētājai zaudēja 0,13 sekundes, bet trešo - vēl viena ķīniete Huai Minmina (+0,25).
Sestdien Kotāne ar stūmēju Justīni Bērziņu startēs divnieku sacensībās, bet četriniekos brauks Kalendas un D. Kaufmaņa pilotētās ekipāžas.
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Nākamais Eiropas kausa posms Vācijas trasē Altenbergā notiks 10.-11. decembrī, bet februāra sākumā pēdējais posms notiks citā Vācijas trasē Kēnigszē. Pasaules čempionāts tiks aizvadīts februāra otrajā pusē Lillehammerē.