Marks Markess pēc paziņojuma par profesionālās karjeras noslēgšanu.
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Šodien 20:16
Pēc astotā "MotoGP" titula Marks Markess noslēdz karjeru, svētdien atvadu sacīkstes
Spānijas motosportists Marks Markess, kurš pagājušajā nedēļas nogalē izcīnīja savu astoto "MotoGP" čempiona titulu, pēc svētdien Valensijā gaidāmajām sacīkstēm noslēgs savu karjeru, piektdien paziņoja 33 gadus vecais spānis.
Markess ir viens no izcilākajiem braucējiem pasaules čempionātā motošosejā, ar astoņiem tituliem prestižākajā klasē atkārtojot savulaik itāļa Džakomo Agostīni iespēto.
Savu pirmo "MotoGP" čempiona titulu Markess izcīnīja 2013. gadā. Markesam ir arī pa vienam titulam "Moto2" un 125 kubikcentimetru klasēs. Daudzie kritieni un savainojumi viņam liedza izcīnīt vēl vairāk titulu.