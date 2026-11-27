Jaunais talants Bendžamins Beruē atzīts par Latvijas gada spēlētāju, dāmu konkurencē atkal triumfē Kitija Laksa
16 gadus vecā basketbola zvaigzne Bendžamins Jānis Beruē atzīts par Latvijas gada spēlētāju, kamēr sieviešu konkurencē Kitija Laksa jau piekto reizi pēc kārtas ir gada spēlētājas godā.
Latvijas Basketbola savienība piektdien godināja 2025./2026. gada sezonas izcilniekus, piešķirot tradicionālās Gada balvas 14 nominācijās, kā arī īpašu balvu īpašiem čempioniem – visu trīs augstāko titulu ieguvējiem FIBA 3×3 basketbolā Naurim Miezim, Kārlim Lasmanim un trenerim Raimondam Feldmanim.
Latvijas Basketbola savienības paziņojumā teikts, ka trijās nominācijās – Gada spēlētāja, Gada spēlētājs un Gada treneris – uzvarētājus noteica, summējot rezultātus četros balsojumos (līdzjutēji, mediju pārstāvji, LBS Treneru komisija un LBS valde). Citās nominācijās izšķirošs bija LBS komisiju un valdes viedoklis.
Gada spēlētājs – Bendžamins Jānis Beruē
"Nestandarta situācija – kopā ar valstsvienības līderiem Rihardu Lomažu un Artūru Strautiņu pirmo reizi šajā kategorijā tika nominēts jaunatnes izlases spēlētājs. Taču arī gadījums bija unikāls – Bendžamins Jānis Beruē bija ne tikai izšķirošais faktors Latvijas U16 izlases septiņu uzvaru gājienā pēc pirmā Eiropas jaunatnes čempionāta zelta, bet arī absolūtais efektivitātes rekordists šo sacensību vēsturē. Turklāt ir vērts uzsvērt, ka šajā nominācijā ir runa par GADA, nevis labākajiem spēlētājiem un, izvērtējot sasniegumus, vērā tiek ņemti ne tikai sportiskie nopelni, bet arī to izraisītā rezonanse. Acīmredzot tā izskaidrojams lielais atbalsts, ko Bendžamins Jānis saņēma līdzjutēju (68% atbalsts) un mediju balsojumā (50%). Beruē kļuvis par septīto Gada basketbolistu. Visvairāk šādu titulu ir Kristaps Porziņģim (4) un Jānim Strēlniekam (3)," paziņoja LBS.
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Gada spēlētāja – Kitija Laksa
"Bez pārsteigumiem un ļoti pārliecinoši. Kitija ir valstsvienības līdere un rezultatīvākā spēlētāja, turklāt arī klubu basketbolā patlaban ir visaugstāk vērtētā Latvijas basketboliste – Itālijas čempione un finālspēļu vērtīgākā spēlētāja. Kitija Laksa Latvijas basketbola Gada balvu ieguva piekto reizi pēc kārtas un sesto reizi karjerā (iepriekš arī 2018. gadā)," paziņoja LBS.
Citi laureāti
Gada treneris (Oļģerta Altberga balva) – Edijs Šlesers
Gada 3×3 basketbolists – Zigmārs Raimo
Gada 3×3 basketboliste – Marta Miščenko
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Gada jaunatnes treneris – Elvis Brokāns
Gada cerība – Markuss Jahovičs
Gada tiesnesis – Maruta Eglīte
Gada menedžeris – Edgars Buļs
Gada seniore – Anete Brice
Gada ratiņbasketbolists – Kaspars Turks
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Gada piemērs – Roberts Stumbris
Gada ieguldījums basketbolā (Tālivalža Pētersona balva): Mareks Mamajs
Gada ieguldījums basketbolā (Tālivalža Pētersona balva): Kārlis Arnolds Avots
Gada iniciatīva: Swedbank LJBL Jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programma
LBS īpašā balva: 3×3 basketbola superčempioniem