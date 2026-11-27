Deniss Smirnovs (ar 17. numuru) (foto: "Hockey-Club Ajoie" / Facebook)
Hokejs
Šodien 19:13
Savainotais "Ajoie" uzbrucējs Deniss Smirnovs, iespējams, šogad vairs neizies laukumā
Latvijas uzbrucējs Deniss Smirnovs ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ Šveices augstākās hokeja līgas (NL) vienībā Porantruī "Ajoie" nespēlēs 4-5 nedēļas, piektdien paziņoja Šveices laikraksts "Le Quotidien Jurassien".
Tiek ziņots, ka centra spēlētājs var izlaist spēles līdz pat gadu mijai. Laikraksts ziņo, ka "Latvijas izlases centra uzbrucējs, kuram ir Šveices licence, ķermeņa augšdaļas traumas dēļ, domājams, izlaidīs no četrām līdz piecām sacensību nedēļām".
Smirnovs ir izlaidis jau trīs spēles, pēdējoreiz Šveices čempionātā laukumā dodoties 20. novembrī, kad "Ajoie" viesos pēcspēles metienos ar 3:2 uzvarēja "Lugano".
Smirnovs šosezon 22 Šveices čempionāta spēlēs ir sakrājis deviņus (3+6) rezulativitātes punktus. "Ajoie" ar 35 punktiem 25 spēlēs ieņem septīto vietu 14 komandu vidū.