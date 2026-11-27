UEFA izmeklēs vardarbību Eiropas līgas spēļu laikā Batumi un Marseļā, kur viesu līdzjutēji izcēlās ar provokatīvu uzvedību
Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) izmeklēs ceturtdien Eiropas līgas spēļu laikā Batumi un Marseļā notikušās sadursmes, piektdien paziņoja UEFA.
UEFA paziņoja, ka ir sākusi izmeklēšanu par vardarbīgajām sadursmēm Eiropas līgas spēlēs, kurās ceturtdien Stambulas "Bešiktaš" Batumi ar 2:1 pieveica Beerševas "Hapoel" no Izraēlas un Marseļas "Olympique" savā laukumā ar 1:0 pieveica Sofijas "Levski".
Batumi diplomātisku spriedzi izraisīja Gruzijas policijas rīcība, reaģējot uz "Besiktas" līdzjutēju izkārtiem pro-palestīniskiem plakātiem, bet vairāki simti "Olympique" līdzjutēju Marseļā iesaistījās konfliktā ar vieskomandas "Levski" atbalstītājiem.
"Šajās spēlēs pieredzētie notikumi ir pretrunā UEFA statūtos nostiprinātajam mērķim - nodrošināt, lai futbola spēles noritētu miera, savstarpējas cieņas un sportiskas godprātības gaisotnē," norādīja UEFA. "UEFA ir iecēlusi ētikas un disciplinārlietu inspektorus, lai par šiem incidentiem veiktu disciplināro izmeklēšanu."
Arī Marseļas tiesībsargājošās iestādes veic izmeklēšanu par "tīšu vardarbību", ko īstenoja daļa Marseļas kluba līdzjutēju, kā rezultātā pieci "Levski" atbalstītāji nonāca slimnīcā. Tiek izmeklētas arī apsūdzības par "naida kurināšanu", kas saistītas ar "Bulgārijas kluba līdzjutēju nacistisku sveicienu demonstrēšanu un provokācijām".
"Besiktas" spēle ar "Hapoel" Batumi tika uz laiku apturēta, jo līdzjutēji iesaistījās sadursmēs ar policiju. Tas notika, kad līdzjutēji izkāra plakātu ar uzrakstu "Sacelieties pret okupāciju, brīvību Palestīnai!", vicināja Palestīnas karogus un skandēja pret Izraēlu vērstus saukļus.
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Šī spēle tika pārcelta uz Gruziju, jo Turcijas varas iestādes informēja UEFA, ka "drošības apsvērumu dēļ" to nav iespējams aizvadīt Stambulā. Attiecības starp Turciju un Izraēlu ir strauji pasliktinājušās kopš kara sākuma Gazā.