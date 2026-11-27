Miris bijušais Islandes futbola izlases vārtsargs Jonsons. Viņš piedalījās 2016. gada Eiropas čempionātā, kurā Islande pazemoja Angliju
37 gadu vecumā miris bijušais Islandes futbola izlases vārtsargs Ingvars Jonsons.
Pašreizējās Islandes čempionvienības Reikjavīkas “Vikingur” vārtsargs pēc ilgas cīņas ar vēzi nomira 25. novembrī. “Ar lielām skumjām un dziļām sērām paziņojam, ka trešdien, 25. novembrī, savu tuvinieku klātbūtnē mūžībā devies mūsu dārgais draugs un komandas biedrs, “Víkingur” vārtsargs Ingvars Jonsons. Visi klubā un visi “Víkingur” līdzjutēji domās ir kopā ar viņa ģimeni un tuviniekiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību,” paziņoja klubs “Víkingur”.
Islandes izlasē Jonsons aizvadīja astoņas spēles. Viņš bija izlases sastāvā arī tās neaizmirstamajā debijā Eiropas čempionāta finālturnīrā 2016. gadā Francijā, kurā ziemeļnieki pārsteidza visus. Vispirms grupā Islande nospēlēja bez zaudējumiem, atņemot punktus pat varenajai Portugālei ar visu Krištianu Ronaldu, pēc tam astotdaļfinālā sensacionāli aizsūtīja mājās Angliju. Vienīgo zaudējumu turnīrā islandieši piedzīvoja ceturtdaļfinālā, piekāpjoties nākamajai finālistei Francijai.
Savu pēdējo spēli Jonsons aizvadīja 3. maijā pret “Keflavik”. Viņš spēlēja arī Norvēģijas klubos “Start”, “Sandnes” un “Sandefjord”, kā arī Dānijas klubā “Viborg”. Pēdējos sešus gadus viņš bija “Vikingur” vārtsargs, palīdzot izcīnīt divus Islandes čempionu titulus, pēdējo 2025. gadā. Tomēr viņa izcilākā sezona bija 2014. gadā ar “Stjarnan”, klubam pirmo reizi izcīnot Islandes čempiontitulu, turklāt bez neviena zaudējuma. Par savu sniegumu Jonsons tika atzīts par gada spēlētāju.