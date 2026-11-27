Valdovskim un Jumiķim Pasaules kausa posmā skeletonā 16. un 20. vieta
Uzvaru izcīnīja vācietis Fēlikss Keizingers, kurš pēc trešās vietas pirmajā braucienā bija ātrākais otrajā, divu braucienu summā trasē pavadot minūti un 52,96 sekundes.
Viņš par 0,11 sekundēm apsteidza pirmā brauciena uzvarētāju austrieti Zāmuelu Maieru un par 0,15 sekundēm - tautieti Lukasu Nīdegeru. Valdovskis pirmajā braucienā ieņēma dalītu 18. vietu, bet otrajā - 12. vietu, divu braucienu summā uzvarētājam zaudējot 1,86 sekundes un ieņemot 16. vietu.
Jumiķis pirmajā braucienā kopā ar Valdovski dalīja 18. vietu, bet otrajā ieņēma 20. vietu, divu braucienu summā ieņemot 20. vietu 32 braucēju sacensībās un Keizingeram piekāpjoties 3,03 sekundes.
Olimpisko spēļu dalībnieks Emīls Indriksons pagaidām Pasaules kausā nestartē.
Sestdien sieviešu sacensībās Latviju pārstāvēs abas pagājušās sezonas Latvijas līderes Marta Andžāne un Dārta Neimane, kuras kopā ar Valdovski un Jumiķi sestdien startēs arī jaukto pāru sacensībās. Altenbergā notiek arī Pasaules kausa pirmais posms bobslejā, kurā Latvijas ekipāžas šoreiz nestartē, tā vietā piedaloties Eiropas kausa sacensībās Lillehammerē.