Patrīcija Eiduka sezonas pirmajā startā neierindojas starp labākajām
Pirmajā Pasaules kausa posmā distanču slēpošanā uz starta devās Patrīcija Eidukai, kurai gan ne tas labākais rezultāts.
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka piektdien Rukā, Somijā, Pasaules kausa distanču slēpošanā sezonas, pirmajā posmā finišēja 44. vietā desmit kilometru distancē ar atsevišķu startu klasiskajā stilā.
Pirmās trīs vietas ieņēma Zviedrijas slēpotājas - Eba Andešsone finišēja 25 minūtēs un 19,4 sekundēs, Linna Svāna finišēja 9,1 sekundi vēlāk, bet Frīda Kārlsone atpalika vēl 1,1 sekundi. Eiduka šo distanci slēpoja divas minūtes un 6,5 sekundes lēnāk par uzvarētāju, kas deva 44. vietu 79 dalībnieču konkurencē.
Vīriešiem starts būs plkst. 14, Latviju pārstāvot Raimo Vīgantam un Dāvim Kalniņam. Sestdien no plkst. 9.45 būs sacensības sprintā klasiskajā stilā, bet svētdien plkst. 11 un plkst. 12.55 būs mači 20 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē "Eurosport" kanālos.
Decembrī notiks sacensības Tronheimā un Davosā, bet jaunā gada ievadā Lerusā, Oberstdorfā un Valdifjemmā notiks posmi, kas vienlaikus būs seriāla "Tour de Ski" programmā. Pēc tam būs posmi Engadīnā, Toblahā un Lahti, kam sekos pasaules čempionāts Fālunā, bet sezonas noslēdzošie etapi martā notiks Oslo, Drammenē un Ulrīsehamnā.