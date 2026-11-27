Cīņa būs! Apstiprina Maira Brieža un Kristapa Zuša dueli, taču cita šova ietvaros
Rīgas domes deputāts bijušais profesionālais bokseris Mairis Briedis (LPV) un bokseris Kristaps Zutis februārī aizvadīs cīņu, tika paziņots piektdien notikušajā preses konferencē.
Abi bokseri ringā tiksies "Bazara 0 V" cīņu šovā 11. februārī "Xiaomi Arēnā". Cīņa norisināsies svara kategorijā līdz 98 kilogramiem, aizvadot četru raundu cīņu pa trīs minūtēm katrā raundā.
To, ka abi varētu aizvadīt ilgi gaidītu dueli, tika ziņots jau iepriekš, taču "King of Kings" ietvaros 20. martā. Vēlāk Briedis apgalvoja, ka šajā datumā cīņu aizvadīt nevarēs, jo viņam paredzēta pleca trauma, bet Zutis izteicās, ka citu datumu pieņemt neesot gatavs. Iesaistījās arī KOK organizācija, piebilstot, ka gatava organizēt cīņu arī citos datumos, taču jau tad Briedis bija vienojies ar "Bazara 0" par sadarbību.
41 gadu vecais Briedis profesionālā boksera karjerā ir izcīnījis 28 uzvaras 31 cīņā, 20 reizes uzvarot ar nokautu. 35 gadus vecajam Zutim profesionālajā boksā ir 14 cīņas, no kurām uzvarētas septiņas, visas ar nokautu.
Briedis par karjeras beigām paziņoja 2024. gadā. Karjeras laikā viņš bija starp pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā, iegūstot pasaules čempiona jostu pirmajā smagajā svarā (svara kategorija līdz 90,7 kilogramiem) un triumfējot Pasaules Boksa supersērijā (WBSS).
Par pēdējo profesionālo cīņu viņa karjerā kļuva 2024. gada maija vidū Saūda Arābijas pilsētā Rijādā notikusī cīņa ar Austrālijas bokseri Džeiju Opetaiju par Pasaules Boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona titulu pirmajā smagajā svarā, uzvaru svinot austrālietim.
Briedis 2020. gada septembra beigās Minhenē WBSS finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, kā arī IBF čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla "The Ring" čempiona jostu. Briedis ir bijis čempions arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Pasaules Boksa padomes (WBC) versijās.
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