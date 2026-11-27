Gruzija fantastiski atspēlējas un ar patriotisko Torniki Šengeliju priekšgalā tuvojas Pasaules kausam
Ar 11 punktu izrāvienu pagarinājuma izskaņā fantastisku uzvaru Grieķijā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā svinēja Gruzijai, kurai kārtējo reizi varonīgi palīdzēt steidzās Tornike Šengelija.
50 sekundes līdz pagarinājuma beigām Grieķija atradās komfortablā septiņu punktu vadībā - 88:81. Šķita, ka grieķi, kuriem šajā logā palīdz tādi spēlētāji kā Tailers Dorsijs, Kostas un Tanasis Adetokunbo, Panajotis Kalaitzakis, Kostas Papanikolau un Konstantīns Mitoglu, svinēs svarīgu uzvaru, taču tā nenotika.
IN-SA-NI-TY. 🇬🇪 Down 7 with 50 seconds to go in OT, Georgia come back to win it. #FIBAWC | #StepItUp https://t.co/93AkYF7oeQ— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026
Vispirms Duda Sanadze guva divus punktus, tad Grieķija nepārvarēja sava laukuma pusi astoņu sekunžu laikā, kas ļāva Gruzijai atkal uzbrukt un trāpīt no tālienes - 28 sekundes līdz papildlaika beigām tas panāca divu punktu deficītu. Savā nākamajā uzbrukumā Grieķija neizcēlās, turklāt pārkāpa noteikumus, kas ļāva naturalizētajam Markīsam Rīdam stāties uz soda metiena līnijas. Pirmo viņš meta garām, taču otro trāpīja. Otrā soda metiena laikā nesportisko sodu pret Šengeliju izpelnījās Kostas Adetokunbo. Šengelija trāpīja abus soda metienus, vēlāk uz soda metiena līnijas atkal stājās Rīds (nekļūdījās), bet punktu mačam ar vēl diviem soda metieniem lika jau minētais Šengelija.
Rezultātā 11:0 izrāviens 50 sekunžu laikā ļāva Gruzijai izcīnīt sesto uzvaru kvalifikācijā (92:88), un tuvoties Pasaules kausa finālturnīram. Savukārt Grieķijas situācija kļuvusi arvien nepateicīgāka. Eiropas čempionāta bronzas medaļniece piedzīvoja jau piekto zaudējumu, turklāt ceturto pēdējos piecos mačos (bilance 4-5, 5. vieta).
Toko Shengelia got emotional after his country's incredible overtime comeback win against Greece 🥺 Learn more here: https://t.co/54pUSojHNq https://t.co/5QFvkLsYod— BasketNews (@BasketNews_com) November 26, 2026
Gruzijas izlasē 30 punktus guva naturalizētais Rīds, bet 25 punktus, 11 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvās piespēles pievienoja Šengelija. Viņš kārtējo reizi pēc spēles ULEB Eirolīgā uzreiz devās uz lidmašīnu, lai steigtos palīgā Gruzijas izlasei. Turklāt, dodoties uz izlasi, Šengelija uzzināja, ka mūžībā devusies viņa vecmamma.
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"Es nezinu, ko teikt," pēc spēles par savo padoto pauda galvenais treneris Aleksandars Džikičs. "Mums ir tā saucamie protokoli, lai viņu pietaupītu - minūtes pārtraukumi, soda metieni, izaicinājumi un tā tālāk. Taču viņš vakar spēlēja Dubaijas sastāvā. Viņš bija mūsu viesnīcā četros no rīta un šodien aizvadīja 44 minūtes laukumā. Viņam bija problēmas ar elkoni. Vienmēr, kad pajautāju, vai viss kārtībā, Tornike atbildēja, ka jā. Viņš iemeta 25 punktus. Man nav vārdu."
Jāmin, ka šo spēli apkalpoja Latvijas tiesnesis Gatis Saliņš. Citās šīs grupas spēlēs Ukraina piekāpās Portugālei ar 90:95 (25:25, 23:17, 19:28, 23:25). Ukrainas izlasē pa 18 punktiem guva Oleksandrs Kovļars un Maksims Šulga, kura kontā arī piecas atlekušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, bet 14 punktus guva Dmitro Skapincevs.
Portugālei 26 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Rafaēls Lisboa, 20 punktus un deviņas atlekušās bumbas - Djogu Britu, bet 14 punktus guva Travante Viljamss. Savukārt Spānija viesos ar 93:62 (15:17, 26:17, 31:16, 21:12) apspēlēja Melnkalni.