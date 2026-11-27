UEFA Eiropas līgas spēle ar Izraēlas kluba dalību pārvēršas diplomātiskā konfliktā
Ceturtdien, 26. novembrī, kaislības sita augstu vilni starp Turcijas un Gruzijas varasiestādēm saistībā ar UEFA Eiropas līgas spēli starp Stambulas "Besiktas" un Izraēlas "Hapoel Beer-Sheva".
Gruzijas pilsētā Batumi ceturtdien UEFA Eiropas līgas spēlē starp Stambulas "Besiktas" un Izraēlas "Hapoel Beer-Sheva" futbola klubiem izcēlās sadursmes starp turku līdzjutējiem un policiju, kuras izraisīja diplomātisku strīdu starp Turciju un Gruziju.
Beşiktaş players stand proudly in front of banner tonight after their victory over Hapoel Beer Sheva. “Resist the occupation – Freedom for Palestine.” https://t.co/6MgS1q7oFu— Irish Unity 🇮🇪🇵🇸 (@IrishUnity) November 26, 2026
"Besiktas" fani spēles laikā atritināja plakātu ar uzrakstu "Sacelšanās pret okupāciju, brīvību Palestīnai", vicināja palestīniešu karogus un skandēja saukļus pret Izraēlu, pamudinot Gruzijas policiju iejaukties. Spēle, kas drošības apsvērumu dēļ bija pārcelta no Stambulas uz Batumi, turku fanu sadursmju ar policiju dēļ uz laiku tika pārtraukta.
🚨🚨 The Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva match has been INTERRUPTED! The game is being played in Georgia. 🚫✋ https://t.co/zeua6FzOWc— EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2026
Violent clashes erupted in the stands between Georgian police and Turkish Beşiktaş fans after police intervened against a supporter who raised the Palestinian flag during the match against Israeli side Hapoel Be’er Sheva, forcing the game to be temporarily suspended. اندلعت اشتباكات عنيفة في المدرجات بين الشرطة الجورجية وجماهير بشكتاش التركي، عقب تدخل الشرطة ضد أحد المشجعين إثر رفعه العلم الفلسطيني خلال مواجهة فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف المباراة مؤقتًا.— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 26, 2026
Gruzijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka "trīs policisti guva dažādus ievainojumus fanu vardarbīgās rīcības rezultātā," un piebilda, ka 16 cilvēki tika aizturēti. Iekšlietu ministrija stāstīja, ka daži fani metuši stadiona krēslus uz policistiem, un noliedza ziņas, ka policija esot lietojusi spēku, atbildot uz palestīniešus atbalstošu karogu un plakātu demonstrēšanu.
"Mēs kategoriski noliedzam šīs ziņas un uzsveram, ka fanu vardarbīgā rīcība un fiziskās sadursmes ar policiju sākās pirms karogu un plakātu demonstrēšanas, kamēr viņi vēl gāja uz stadionu," piebilda ministrija. Policija lietoja piparu aerosolu pret faniem, un dažiem no viņiem bija nepieciešama mediķu palīdzība, ziņoja Turcijas privātā ziņu aģentūra DHA. "Besiktas" darbinieks pavēstīja, ka pieci fani saņēma medicīnisko palīdzību slimnīcā.
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Spēle tika pārtraukta 26. minūtē skatītāju tribīnēs notikušo nekārtību dēļ, un Dānijas tiesnesis Mortens Krogs nosūtīja abas komandas uz ģērbtuvēm. Turcijas futbola federācija stingri nosodīja kā "nepieņemamu" Gruzijas policijas izturēšanos pret "Besiktas" atbalstītājiem. "Mēs stingri nosodām nepieņemamo attieksmi, izturēšanos un darbības pret "Besiktas" atbalstītājiem stadionā un ārpus tā pirms UEFA Eiropas līgas spēles un tās laikā," teikts federācijas paziņojumā.
UEFA oktobrī paziņoja par spēles pārcelšanu uz Gruziju pēc tam, kad Turcijas varas iestādes to informēja, ka "drošības apsvērumu" dēļ spēli nevar rīkot Stambulā. Pēc spēles, kurā "Besiktas" uzvarēja ar rezultātu 2:1, "Hapoel Beer-Sheva" sociālajos medijos aicināja savus fanus rīkoties atbildīgi un savaldīgi.
Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans piezvanīja savai Gruzijas kolēģei Makai Bočorišvili, lai apspriestu šo incidentu. Sociālajos medijos tika publicēti ieraksti "Besiktas" atbalstam no Turcijas. Atbalstu apliecināja sporta ministrs, Ankaras mērs un pat šī kluba tradicionālie Stambulas konkurenti "Galatasaray" un "Fenerbahce", kā arī Melnās jūras klubs "Trabzonspor".