Latvijas basketbola izlasei svarīga spēle Pasaules kausa kvalifikācijā pret tituliem bagāto Vāciju
Šodien, 27. novembrī, plkst. 19:30 "Xiaomi Arēnā" Latvijas vīriešu basketbola izlase 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros spēkosies pret Vāciju. Tiešraide LTV7 un Go3.
Vācijas izlase ar uzvaru šajā mačā oficiāli nodrošinās ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru. Savukārt Latvijas komanda ar uzvaru saglabās izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā. Zaudējuma gadījumā un pie scenārija, ja Horvātija uzvar Poliju, Latvijas cerības zudīs jau trīs kārtas pirms kvalifikācijas beigām.
Pirmajās otrās kārtas spēlēs Latvijas izlase augustā Zadarā ar 80:115 piekāpās Horvātijas valstsvienībai, bet Rīgā ar 85:70 pārspēja Izraēlu. Vācijas izlase kvalifikācijas otrās kārtas spēlēs savā laukumā ar 99:83 apspēlēja Nīderlandi un viesos ar 96:94 - Poliju.
K grupā astoņās spēlēs pa septiņām uzvarām ir Vācijai, Horvātijai un Polijai, Latvijas izlasei ir četri panākumi, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām un finālturnīrā iekļūt vairs nevar. Pirmdien Latvijas izlase, aizvadot izbraukuma spēli Rīgā, tiksies ar Izraēlu, bet Vācija mājās spēlēs ar Poliju.
Pirmā kvalifikācijas posma spēlēs Latvijas izlase savā laukumā ar 78:86 zaudēja Nīderlandei, izbraukumā ar 86:68 pārspēja Austriju, savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84 un izbraukumā - ar 72:92, viesos ar 72:69 uzvarēja Nīderlandi un mājās ar ar 112:66 - Austriju. Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā posmā Vācijas komanda pa divām reizēm apspēlēja Kipru (83:64 un 111:79) un Izraēlu (89:69 un 92:86), bet ar Horvātiju uzvaras dalīja uz pusēm (88:93 un 91:89).
Latvijas basketbolisti trenējas pirms varenās Vācijas pārbaudījuma
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvija piektdien uzņems pasaules un Eiropas čempioni Vāciju.
Latvijas un Vācijas valstsvienības pēdējoreiz tikās 2003. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, ar 81:79 ceļā uz čempionu titulu uzvarot Vācijai. 14 līdzšinējās savstarpējās spēlēs deviņas uzvaras svinējuši vācieši, bet piecas - Latvija.
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Latvijas izlasei spēlēs ar Vāciju un Izraēlu nevar palīdzēt Eirolīgas vienības Vitorijas "Baskonia" spēlētāji Rolands Šmits un Rodions Kurucs, kā arī Artūrs Žagars, kurš šosezon spēlē Ķīnā, un Toms Leimanis. No paplašinātā kandidātu saraksta sastāvā nav iekļauti "VEF Rīga" pārstāvji Ojārs Siliņš un Mareks Mejeris, kā arī Eiropas U-16 čempionāta vērtīgākais spēlētājs Bendžamins Beruē, kurš sezonu aizvada ASV.
Savainojumu treniņu laikā laikā dēļ laukumā nevarēs doties Toms Skuja, kā arī potenciālie debitanti Rolands Šulcs un Helmuts Petrovičs, toties komandai ir pievienojies Anrijs Miška. Savukārt debiju izlasē var piedzīvot Juris Vītols un Markuss Jahovičs. Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Edijs Šlesers un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Arī Vācijas izlasei šajā sabraukumā ir problēmas sastāvā. No iepriekš publicētā kandidātu saraksta savainojumu dēļ pēdējā brīdī tika svītrots Venēcijas "Umana Reyer" spēlētājs Luiss Olinde un viens no trijiem cerētajiem Eirolīgas spēlētājiem Minhenes "Bayern" rindās Justuss Holacs. Savukārt ģimenes apstākļu dēļ nespēlēs Veisenfelsas "Syntainics MBC" pārstāvis Kostja Mušidi.
No Vācijas izlases sastāva tikai Oskars da Silva un Andreass Obsts ikdienā spēlē Eirolīgā un pērn Rīgā kļuva par Eiropas čempioniem. Tikai trešdien komandai pievienojās Obsts un da Silva, kā arī galvenais treneris Alekss Mumbru, kurš šosezon vada arī Boloņas komandu "Virtus". Viņa prombūtnē treniņus vadīja Alans Ibrahimagičs.
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Latvijas izlases sastāvs:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija).
Vācijas izlases sastāvs:
Kajs Brunke (Viļņas "Rytas", Lietuva), Oskars da Silva, Andreass Obsts (abi - Minhenes "Bayern", Vācija), Malte Delovs, Džeks Kahils, Jonass Matiseks (visi - Berlīnes "Alba", Vācija), Zakarijs Ensmingers (Oldenburgas "EWE Baskets", Vācija), Mihaels Kesenss (Bonnas "Telekom", Vācija), Tills Pape (Frankfurtes "Skyliners", Vācija), Mihaels Ratajs (Ulmas "Ratiopharm", Vācija), Kristians Zengfelders (Burgosas "San Pablo", Spānija), Brendons Tišlers ("Wurzburg", Vācija).