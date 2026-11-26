Lietuvieši parāda serbiem, kurš ir laukuma saimnieks, un saglabā cerības uz Pasaules kausa ceļazīmi
Lietuvas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Klaipēdā izcīnīja nozīmīgu uzvaru Pasaules kausa kvalifikācijas otrā posma spēlē. Lietuvieši ar 97:78 (22:16, 24:16, 24:28, 27:18) pārspēja Serbijas valstsvienību, saglabājot izredzes iekļūt finālturnīrā.
Jau pirmajā puslaikā Lietuvas basketbolisti iekrāja 14 punktu pārsvaru. Lai gan trešajā ceturtdaļā serbiem izdevās rezultāta starpību samazināt, noslēdzošajā ceturtdaļā mājinieki atkal demonstrēja pārliecinošu sniegumu, izcīnot uzvaru ar 19 punktu pārsvaru.
Lietuvas izlases rindās rezultatīvākais bija Margiris Normants, kurš guva 24 punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles. Gītis Radzevičs pievienoja 19 punktus, bet Igns Brazdeikis guva 16 punktus. Serbijas izlasē ar 24 punktiem izcēlās Alens Smailagičs.
Citā J grupas spēlē Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Lukas Banki vadītā Itālija ar 86:72 pārspēja Turciju, kas jau nodrošinājusi vietu Pasaules kausa finālturnīrā. Savukārt Islande ar 113:101 pieveica Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību.
Pēc deviņām spēļu kārtām Lietuva ar piecām uzvarām J grupā ieņem ceturto vietu, par vienu uzvaru atpaliekot no Serbijas un Itālijas. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies katras grupas trīs labākās komandas.
Tikmēr Latvijas basketbola izlase piektdien, 27. novembrī, savā laukumā aizvadīs spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju.