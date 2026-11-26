Divas sarkanās kartītes četru minūšu laikā: "Riga" futbolisti Kauņā piedzīvo pirmo zaudējumu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā
Latvijas futbola klubam "Riga" ceturtdien UEFA Konferences līgas spēle Kauņā izvērtās neveiksmīga. Rīdzinieki jau pirmā puslaika izskaņā palika deviņu spēlētāju sastāvā un ar 0:2 (0:0) piekāpās Lietuvas čempionvienībai Kauņas "Žalgiris".
Pirmās nopietnās problēmas Latvijas komandai sākās 40. minūtē, kad otro dzelteno kartīti par pārkāpumu saņēma pussargs Jagu Sikeira. Vien četras minūtes vēlāk pēc videoatkārtojuma noskatīšanās tiesnesis sarkano kartīti parādīja arī "Riga" vārtsargam Kenanam Piričam. Viņa vietā vārtos stājās Frenks Davids Orols.
Lai gan pirmo puslaiku rīdziniekiem izdevās noslēgt bez zaudētiem vārtiem, otrajā puslaikā mājinieki izmantoja skaitlisko pārsvaru. Spēlei ritot sniegā, 56. minūtē "Žalgiris" vadībā izvirzīja Entonijs Kaliks, bet piecas minūtes vēlāk Gabriels Debeļuhs realizēja 11 metru soda sitienu, panākot 2:0.
Rīdziniekiem šis bija pirmais zaudējums UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jo iepriekšējās trīs spēles pret Kazahstānas "Kairat", Kipras "Pafos" un Čehijas "Jablonec" noslēdzās neizšķirti ar 1:1. Ar trim punktiem četrās spēlēs "Riga" pašlaik ieņem 26. vietu 36 komandu konkurencē.
Pamatturnīrā Latvijas klubam atlikušas vēl divas spēles – savā laukumā pret spēcīgo Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta" un izbraukumā pret Bosnijas un Hercegovinas klubu Banja Lukas "Borac".
Lai turpinātu Eirokausu sezonu un iekļūtu izslēgšanas spēlēs, rīdziniekiem pamatturnīrs jānoslēdz vismaz 24. vietā. Savukārt komandām, kas ierindosies no 25. līdz 36. vietai, Eirokausu sezona būs beigusies.