17 gadus vecais Lozbers apsteidz pieredzējušo Rastorgujevu Pasaules kausa sezonas atklāšanas sacensībās
Somijas pilsētā Kontiolahti ceturtdien ar 20 kilometru individuālo distanci vīriešiem sākās jaunā Pasaules kausa sezona biatlonā. No Latvijas sportistiem labāko rezultātu uzrādīja vien 17 gadus vecais Rihards Lozbers, kurš izcīnīja 45. vietu, par divām pozīcijām apsteidzot pieredzējušo Andreju Rastorgujevu.
Lozbers, kurš bija sacensību jaunākais dalībnieks, šautuvē pieļāva trīs kļūdas un uzvarētājam zaudēja piecas minūtes un 15,7 sekundes. Savukārt Rastorgujevs neaizvēra četrus mērķus un finišēja 47. vietā, no uzvarētāja atpaliekot piecas minūtes un 31,3 sekundes.
Pārējiem Latvijas biatlonistiem sacensības izvērtās mazāk veiksmīgas. Renārs Birkentāls ar septiņām kļūdām šautuvē ierindojās 79. vietā, bet Aleksandrs Patrijuks ar sešām kļūdām ieņēma 97. vietu. Kopumā sacensībās startēja 104 biatlonisti.
Vēsturisku panākumu izcīnīja amerikānis Kempbels Raits, kurš šāva nekļūdīgi un finišēja 46 minūtēs un 29,8 sekundēs. Otro vietu ieguva vācietis Justus Strelovs, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa norvēģis Vetle Kristiansens.
Pasaules kausa sezonas pirmais posms turpināsies piektdien ar sieviešu 15 kilometru individuālo distanci. Sestdien paredzētas jauktās stafetes, bet svētdien gan vīrieši, gan sievietes sacentīsies sprintā.
Šosezon Pasaules kausā paredzēti desmit posmi, savukārt februārī pasaules čempionāts biatlonā norisināsies Latvijas kaimiņvalstī Igaunijā, Otepē.