Pretiniecēm neatstāj nekādas cerības: "TTT Rīga" basketbolistes izcīna graujošu uzvaru FIBA Eirokausā, VIDEO
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" ceturtdien savā laukumā izcīnīja pārliecinošu uzvaru FIBA Eirokausa spēlē. Rīdzinieces ar 92:53 (27:14, 17:13, 22:19, 26:7) sagrāva Rumānijas komandu Klužas-Napokas "Universitatea Cluj".
Rīdzinieces ne reizi spēles laikā neļāva pretiniecēm izvirzīties vadībā. Jau 13. minūtē mājinieču pārsvars sasniedza 20 punktus, savukārt noslēdzošajā ceturtdaļā Latvijas komanda guva 26 punktus, pretiniecēm ļaujot iemest vien septiņus.
Uzvarētāju rindās īpaši izcēlās Obrija Grifina, kura guva 18 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva astoņas rezultatīvas piespēles un sešas reizes pārtvēra bumbu. Pa 13 punktiem guva Robina Bentone un Laura Grīnmanne, bet 12 punktus sakrāja Ilze Jākobsone.
"TTT Rīga" basketbolistēm šī bija jau otrā pārliecinošā uzvara pār Rumānijas vienību, kuru pirmajā savstarpējā spēlē izbraukumā izdevās pārspēt ar 84:61. Rīdzinieces piecās spēlēs izcīnījušas trīs uzvaras un pašlaik F grupā ieņem otro vietu.
FIBA Eirokausa pamatturnīrā šosezon piedalās 48 komandas, kas sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.