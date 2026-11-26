Evelīnas Barones vadītā Latvijas izlase ceturtdien finālā ar 9:6 pārspēja Igaunijas komandu.
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Šodien 18:44
Deviņas spēles, deviņas uzvaras! Latvijas kērlingistes triumfē pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā
Lielisku sniegumu pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā Zviedrijā demonstrējusi Latvijas sieviešu kērlinga izlase. Latvietes ne tikai izcīnījušas ceļazīmi uz pasaules čempionātu, bet arī noslēgušas turnīru bez neviena zaudējuma, ierindojoties pirmajā vietā.
Evelīnas Barones vadītā Latvijas izlase ceturtdien finālā ar 9:6 pārspēja Igaunijas komandu, spēli noslēdzot pēc septītā enda. Ceļazīmi uz pasaules čempionātu latvietes bija nodrošinājušas jau iepriekš, iekļūstot turnīra pusfinālā, kurā ar 5:3 pārspēja Poliju.
Šī gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieces pārliecinoši aizvadīja arī grupu turnīru, izcīnot septiņas uzvaras septiņās spēlēs. Latvietes pārspēja Čehiju (8:3), Filipīnas (10:5), Angliju (10:8), Honkongu (11:1), Ungāriju (7:0), Jaunzēlandi (11:3) un Lietuvu (5:4).
Latvijas izlasi pārstāv Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Katrīna Gaidule, Daina Barone un Betija Gulbe. Komandas treneris ir Deivids Remzijs.