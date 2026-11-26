Ar diviem debitantiem. Latvijas basketbola izlase paziņo sastāvu pret Eiropas un pasaules čempioni
Latvijas Basketbola savienība paziņojusi tos 12 basketbolistus, kuri 27. novembrī 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā spēkosies pret Vāciju.
Vācija ir esošā Eiropas un pasaules čempione. Vācijas izlases pārstāvji uzsver, ka tikai viena uzvara viņus šķir no kvalificēšanās finālturnīram, taču piesardzīgi piebilst, ka pat zaudējums Rīgā cīņā ar Latvijas valstsvienību, kas savā laukumā allaž esot ļoti spēcīga, komandas likteni atstās tikai pašu rokās.
Latvijas basketbola izlase jau paziņojusi sastāvu. Tajā ir divi debitanti - Juris Vītols, kurš ir rezultatīvākais latvietis Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un U-16 Eiropas čempions Rolands Šulcs. Diemžēl treneriem darbu sastāva izvēlē vēlreiz “atviegloja” nepārvaramā vara – savainojumi treniņu laikā, kuru dēļ laukumā nevarēs doties Toms Skuja, kā arī potenciālie debitanti Rolands Šulcs un Helmūts Petrovičs. Komandai pievienojies Anrijs Miška.
“Komandu veidojam, zinot, ka sastāvs katrā sabraukumā var mainīties. Ir spēles principi, stils, kultūra, kas ir kopīga, neatkarīga no tā, kādi spēlētāji ir ierindā. Nianses, protams, mainās, bet kopējais zīmējums jāsaglabā. Galvenais – spēlēt kopā kā komandai, ar pārliecību, agresivitāti, sportisko nekaunību. Mēdzam pārcensties un tāpēc gadās kļūdas, taču spēles intensitātes ziņā gribam būt noteicēji laukumā. Tas ir vienīgais pareizais ceļš. Esmu pārliecināts, ka varam cīnīties par uzvaru abās spēlēs. Esam savās mājās, mums ir fantastiski līdzjutēji, būs lieliska atmosfēra," teica galvenais treneris Jānis Gailītis.
Latvijas basketbolisti trenējas pirms varenās Vācijas pārbaudījuma
Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvija piektdien uzņems pasaules un Eiropas čempioni Vāciju.
Vācijas basketbola izlasē mačā pret Latviju spēlēs divi čempioni - Andreass Obsts, kuram tā būs pirmā spēle kvalifikācijā, un Oskars da Silva. Trešais iespējamais, Justuss Holacs, spēlē nepiedalīsies kājas traumas dēļ. Uz Rīgu devušies Viļnas "Rytas" spēlētājs Kajs Bruhke, Kristians Sengfelders no Burgosas "San Pablo" un daudzi citu Vācijas Bundeslīgas klubu spēlētāji ar lielāko pārstāvniecību no Berlīnes "Alba".
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Vācijas izlase 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma turnīrā pa divām reizēm pārspēja Izraēlas un Kipras izlases, kā arī pa reizei uzvarēja un zaudēja Horvātijas izlasi. Augustā otrā posma ievadā uzvaras pār Nīderlandi (99:83) un Poliju (96:94) čempionus krietni tuvināja ceļazīmei uz finālturnīru. Vācieši to var nodrošināt ar uzvaru piektdienas spēlē. Latvijas komanda ar uzvaru ne tikai izjauks čempioniem svētkus, bet arī pati saglabās izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā.
Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.
Latvijas basketbola izlases sastāvs pret Vāciju:
Juris Vītols ("Ogre"), Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Markuss Jahovičs ("Trento", Itālija), Artūrs Strautiņš ("Roma", Itālija), Klāvs Čavars, Toms Talcis (visi - "Rīgas Zeļļi"), Rihards Lomažs (Ļubļanas "Olimpia", Slovēnija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija)