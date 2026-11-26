33 gadu vecumā aprāvusies bijušās pasaules rekordistes frīdaivingā Žanīnas Grasmeijeres dzīvība
33 gadu vecumā mirusi Nīderlandes frīdaivere Žanīna Grasmeijere, kura divas reizes uzstādīja pasaules rekordu sievietēm niršanā bez elpošanas palīgaprīkojuma.
Par Grasmeijeres nāvi šonedēļ paziņoja viņas ģimene. Viņas tēvs Jans Grasmeijers publiskotajā paziņojumā norādīja, ka 16. novembrī meita “zaudējusi cīņu”, taču nāves cēloni neatklāja. Viņš raksturoja meitu kā labsirdīgu, spontānu, piedzīvojumu alkstošu un stipru sievieti, kura apņēmīgi tiecās sasniegt savus mērķus. Zemūdens fotogrāfs Dāns Verhovens norādīja, ka Grasmeijerei bija diagnosticēta autoimūna saslimšana, kas lika viņai pamest profesionālo sportu, taču viņa neizpauda savas kaites raksturu un smaguma pakāpi.
Grasmeijere kļuva par vienu no Nīderlandes starptautiski veiksmīgākajām frīdaiverēm, vēl studējot medicīnu Māstrihtas universitātē. Starptautisku atpazīstamību viņa ieguva 2016. gada septembrī, kad sacensībās “DeepSea Challenge” Karību jūras Bonaires salā uzstādīja jaunu Starptautiskās frīdaivinga asociācijas (AIDA) pasaules rekordu sievietēm, sasniedzot 92 metru dziļumu. Šajā disciplīnā sportisti ienirst un atgriežas ūdens virspusē, ar rokām satverot vertikāli nostiprinātu virvi un neizmantojot pleznas. Grasmeijeres niršanas ilgums bija trīs minūtes un 46 sekundes.
2016. gada sasniegums patiesībā bija jau otrais Grāsmeijeres pasaules rekords šajā disciplīnā. 2013. gadā nieka 20 gadu vecumā viņa dzelmē pie Grieķijas pilsētas Kalamatas sasniedza 90 metru dziļumu. Tomēr šis pasaules rekords noturējās tikai sešas dienas, jo AIDA pasaules čempionātā dziļniršanā Kalamatā Krievijas frīdaivere Natālija Molčanova sasniedza 91 metra dziļumu. Molčanovas rekords palika nepārspēts līdz brīdim, kad Grasmeijere Bonaires salā atguva pasaules rekordistes titulu.
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Jāpiebilst, ka 53 gadus vecā Molčanova, kuru daudzi uzskata par pasaules izcilāko frīdaiveri ar neskaitāmiem pasaules rekordiem, 2015. gada 2. augustā pie Spānijas Ibisas salas gāja bojā niršanas laikā bez elpošanas aprīkojuma, kad viņu aizrāva zemūdens straume. Viņas ķermeni tā arī neizdevās atrast.
Grasmeijeres jaunais rekords noturējās gandrīz divus gadus, līdz 2018. gada jūlijā Itālijas frīdaivere Alesija Dekīni sasniedza 93 metru dziļumu.
Nīderlandes Frīdaivinga asociācijas rekordu sarakstā minēti arī citi Grasmeijeres sasniegumi. 2013. gadā viņa uzstādīja valsts rekordu sievietēm, ar vienu elpas vilcienu zem ūdens nopeldot 178 metrus, izmantojot monopleznu, savukārt iepriekšējā gadā statiskā stāvoklī uz ūdens virsmas ar seju ūdenī viņa spēja aizturēt elpu sešas minūtes un 31 sekundi, vēsta “divernet.com”.