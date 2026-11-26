VIDEO: NHL spēlē parūpējas par pēdējo gadu iespaidīgāko kautiņu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē starp Bostonas "Bruins" un Vinipegas "Jets" fani varēja vērot ne tikai hokeju, bet arī kārtīgu dūru izvicināšanu.
FIGHT OF THE SEASON BETWEEN TYREL BAUER AND TANNER JEANNOT 🥊 OVER A MINUTE OF EXCHANGING PUNCHES WHAT A SCRAP 😱 https://t.co/51cGtPcU9o— Gino Hard (@GinoHard_) November 26, 2026
Pirmā perioda vidū laukuma centrā sakāvās Vinipegas "Jets" hokejists Tairels Bauers un Bostonas "Bruins" hokejists Taners Ženo. Abi faniem un saviem komandas biedriem nelika vilties - daudz sitienu trāpīja viens otram, tādējādi parūpējoties par vienu no pēdējo gadu iespaidīgākajiem kautiņiem NHL vidē. Tādi uz kādu laiku bija aizmirsti.
"Esmu redzējis daudzus kautiņus. Šis bija viens no labākajiem ilgā laika posmā," pēc spēles teica "Jets" galvenais treneris Skots Arniels. "Jānoņem cepure abu priekšā." Viņam piekrita arī pretinieku galvenais treneris Marko Šturms. "Tas bija satriecošs kautiņš. Viens no labākajiem!"
Tairels Bauers aizvada savu pirmo sezonu NHL un šādi, aizstāvot savus komandas biedrus, cenšas nostiprināties komandas sastāvā. Savukārt Ženo zināms kā hokejists, kurš neizvairās no fiziska konflikta ar pretspēlētājiem.
Pašā spēlē ar 4:2 uzvarēja Vinipegas "Jets", kas tādējādi svinēja otro uzvaru pēc kārtas, kā arī pārtrauca Bostonas divu uzvaru sēriju.