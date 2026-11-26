Janiks Siners neaizstāvēs savu titulu.
Hokejs
Šodien 15:14
Nesen operāciju veikušais Siners neaizstāvēs "Australian Open" čempiona titulu
Itālijas tenisists Janiks Siners, kuram šonedēļ tika veikta ceļgala operācija, nepiedalīsies nākamās sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā Austrālijas atklātajā čempionātā.
Siners iepriekšējos divos "Australian Open" kļuva par čempionu. Traumas dēļ bijušais pasaules ranga līderis nav piedalījies sacensībās kopš uzvaras Vimbldonā.
Siners šobrīd ieņem otro vietu pasaules rangā, par ranga līderi kļūstot Vācijas tenisistam Aleksandram Zverevam. 25 gadus vecais tenisists aizvadītajā sezonā uzvarēja piecos "ATP 1000" raudzes turnīros un vienā "Grand Slam" turnīrā - Vimbldonas čempionātā.
Pēdējo maču Siners aizvadīja 12. jūlijā, kad Vimbldonas čempionāta finālā ar 6-7 (7:9), 7-6 (7:2), 6-3, 6-4 pieveica Zverevu.