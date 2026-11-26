"VEF Rīga" paziņo par jauna viesspēlētāja papildinājumu sastāvā
Latvijas basketbola komanda "VEF Rīga" pastiprinājusi sastāvu ar amerikāņu garo spēlētāju Eralu Penu, vēsta klubs.
28 gadus vecais Pens šo sezonu sāka Adrijas līgā, kur "Studentski Centar" komandas rindās vidēji 14 nospēlētās minūtēs atzīmējās ar 2,8 gūtiem punktiem un 1,8 atlēkušo bumbu.
Iepriekšējā sezonā viņš spēlēja Vācijā un Polijā. Slupskas "Czarni" komandas rindās viņš spēlēja kopā ar Aigaru Šķēli, un vidēji spēlē guva 9,7 punktus un izcīnīja 4,3 atlēkušās bumbas, savukārt Oldenburgas EWE sastāvā viņš caurmērā atzīmējās ar 5,1 gūto punktu un 2,6 atlēkušo bumbu. Pēc karjeras Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) Pens spēlēja Serbijā un Rumānijā.
"VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs uzsver, ka komandai bija nepieciešams pastiprinājums garajā galā. "Lai gan Erals nav klasisks centra spēlētājs, viņa atlētiskās īpašības un 218 centimetru roku izvērsums ļauj viņam veiksmīgi spēlēt arī šajā pozīcijā. Viņa pievienošanās piešķirs mūsu spēlei papildu dimensiju gan uzbrukumā, gan aizsardzībā," klubs citē Jahoviča teikto.
"VEF Rīga" ir Latvijas-Igaunijas līgas vicelīdere, bet FIBA Eiropas kausā savā apakšgrupā ieņem trešo pozīciju.