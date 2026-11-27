Spilgts sezonas sākums Ģērmanei, distanču slēpošanā Eiduka gatava Pasaules kausam
No vairākiem latviešu sportistiem iespējams sagaidīt augstus rezultātus slēpošanas disciplīnu Pasaules kausa ietvaros - gan distanču slēpošanā, gan kalnu, kur jau augstvērtīgi rezultāti bijuši pirmajos posmos.
Kamēr šodien vēl tikai sāksies Pasaules kausa sacensības distanču slēpošanā, kalnos tās jau ir sākušās kopš novembra vidus. Ar labiem rezultātiem jauno sezonu sākusi kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane, kamēr distanču slēpošanā visvairāk gaida no Patrīcijas Eidukas.
Eiduka joprojām kā līdere
2026./2027. gada distanču slēpošanā Pasaules kausa sacensības notiks 46. reizi. Sezona ilgs no šī gada novembra beigām līdz nākamā gada marta beigām.
Ja pirmais posms notiks Somijā, tad tālāk līdz 13. decembrim gaidāmi vēl divi posmi Norvēģijā un Šveicē, pēc kā sekos prestižais "Tour de Ski" seriāls - desmit dienu laikā no 1. līdz 10. janvārim paredzēti trīs posmi.
Pasaules kauss turpināsies ar vēl trim posmiem Šveicē, Itālijā un Somijā, kam sekos sezonas svarīgākās sacensības - no 22. februārim līdz 7. martam Zviedrijā, Falunas trasē notiks pasaules čempionāts. Pēc tam notiks sacensības Somijā un noslēdzošais posms Zviedrijā.
Latvijas sakarā joprojām lielākās cerības saistāmas ar Patrīciju Eiduku. Viņa starpsezonā turpinājusi trenēties ar Itāliju komandu un vācu trenera Markusu Krāmeru. Vasaras sākumā latviete aizvadīja treniņus slēpošanas tunelī, jūlijā bija treniņnometnē Oberstdorfā kopā ar Vācijas izlasi, bet augustā turpināja treniņometni Norvēģijā. Septembrī Eidukai bija vēl treniņi slēpošanas tunelī Vācijā, bet oktobrī daļa treniņu tika aizvadīti Austrijā uz ledāja. " Uzskatu, ka darbs ir izdarīts liels un labs," secināja Eiduka."
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Par citiem latviešu sportistiem Pasaules kausa apritē daudz ziņu nav. Latvijas Slēpošanas federācijā distanču slēpošanas izlasē norādīti tādi sportisti kā Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis, Dāvis Kalniņš, Jēkabs Skolnieks, Valts Skujiņš, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe un Adriāna Šuminska. Vasarā Vīgants kļuva par pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētāju rollerslēpošanā.
Distanču slēpošana ir viens no tiem sporta veidiem, kuros atļauts startēt arī agresorvalsts pārstāvjiem, kuri šo atļauju ieguvuši caur Sporta arbitrāžas tiesas labvēlīgu lēmumu. Lai arī Somijā nesen tika ieviesti ierobežojumi krievu sportistu iebraukšanai valstī, pirmajā posmā Rukā tomēr tie ieradušies - ziņo par Savēlija Korosteļova un Darja Ņeprjajevas atrašanos. Krievu lielākajai zvaigznei, Aleksandram Bolšunovam, neitrālā atlēta statuss nav piešķirts un šis lēmums nav pārskatīts.
Parādās jauns talants kalnu slēpošanā
Jaunā sezona sākusies jau kalnu slēpošanā. Sezonā plānotas daudz un dažādas sacensības, kuras ilgs līdz pat nākamā gada marta beigām.
Starp svarīgākajām jāsauc pasaules čempionāta norisi, kas nākamgad no 1. līdz 14. februārim notiks Šveicē, savukārt no 20. līdz 27. martam plānots Pasaules kausa finālsacensības.
Kalnu slēpošanas augstākajā līmenī turpina startēt Dženifera Ģērmane, kurai labi rezultāti pirmajos divos slaloma posmos - vispirms posmā Somijā viņa finišēja 12. vietā, bet nedēļu vēlāk sacensībās Austrijā ieņēma desmito vietu. Jāmin, ka vēl pēc pirmā brauciena Latvijas uzlecošā zvaigzne atradās ceturtajā vietā, pretendējot uz visu laiku augstāko sasniegumu Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē.
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"Daudz labu lietu, no kā gūt mācību un pieredzi uz nākamajiem startiem. It īpaši pirmā brauciena rezultātu var paņemt ar foršu pārliecību uz nākamo posmu," pēc otrajām sacensībām teica Ģērmane. "Otrais brauciens radīja tādu rūgtu sajūtu, bet tik un tā ir pozitīvas lietas, ko ņemt uz nākamo posmu un ko mācīties. Kopumā sezona iesākta labāk kā visus iepriekšējos gadus. Tas arī pozitīvi."
Par Ģērmanes menedžeri kļuvusi Liene Bondare, kura īsi pirms jaunās sezonas sākuma paziņoja par sportistes karjeras beigām. Bondare karjerā divas reizes piedalījās olimpiskajās spēlēs, tostarp arī 2026. gada spēlēs Itālijā. Pēc karjeras beigām viņa pievērsusies sportistu menedžēšanai, bez Ģērmanes strādājot arī ar pludmales volejbola pirmo pāri Tīnu Graudiņu/Anastasiju Samoilovu.
Tāpat parādījies jauns talants junioru līmenī. Junioriem slalomā vairākas uzvaras Latvijas Slēpošanas federācijas kopā ar Suomu slēpošanas centru rīkotajās sacensībās uzvaras guva jaunā un talantīgā Elza Zelča.
SKILV kausa sacensības Somijā pulcēja daudzu valstu pārstāvjus. To vidū ir arī Jaunzēlande, Kanāda, ASV, Somija, Latvija, Slovēnija, Zviedrija, Norvēģija, Horvātija, Itālija, Francija, Polija, Lielbritānija, Čīle, Japāna un citas. Juniorēm sacentās 30 kalnu slēpotājas, bet junioriem vairāk nekā 90 dalībnieku. Iespējams, Dženiferai Ģērmanei drīz būs papildinājums Latvijas pārstāvniecībā.