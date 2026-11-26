Pēdējā laikā Kauņas "Žalgiris" komanda ir krietni mainījusies.
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Šodien 12:45
"Riga FC" Konferences līgas mačā kā favorīti. Kreipāns skaidro, kas kopīgs futbola klubam "Žalgiris", lidotājiem, ziemas olimpiskajām spēlēm un basketbola leģendai
Kauņas “Žalgiris”. Skaidrs, ka tas ir basketbols, skaidrs, ka pirmā doma, izlasot šādu nosaukumu, ir tikai viena – basketbols. Ne tikai Lietuvā vai Latvijā, bet arī visā Eiropā. Taču jau divus gadus Lietuvas čempions futbolā arī ir Kauņas “Žalgiris”, kam visciešākais sakars, protams, ir arī ar basketbola klubu.
Futbola kluba viens no līdzīpašniekiem un tā prezidents, piemēram, ir savulaik pazīstamais Lietuvas izlases un Kauņas “Žalgiris” saspēles vadītājs Mants Kalnietis. Tieši ar Lietuvas čempionu nākamā spēle UEFA Konferences līgas pamatturnīrā 26. novembrī viesos būs “Riga FC” komandai. Spēle, no kuram ļoti daudz atkarīgs – proti, cik lielas “rīdziniekiem” saglabāsies izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs.