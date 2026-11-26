Gadsimta ķēriens! Lūk, tā kāds uz motocikla spēj noķert no stadiona izsistu kriketa bumbiņu
Kaut gan krikets Latvijā ir eksotisks sporta veids, tam pasaulē kaislīgi seko vairāk nekā miljards un sociālajos tīklos ažiotāžu izraisījis kāds vīrietis, kuram izdevies nodemonstrēt neticamu reakciju un noķert no stadiona izsistu kriketa bumbiņu.
Greatest catch in the history of cricket. No debate. https://t.co/L1PPiBdlJb— Mazher Arshad (@MazherArshad) November 25, 2026
Viena no kriketa apsēstajām zemēm ir Pakistāna, kur Mingoras pilsētā vietējās premjerlīgas spēlē spēlētājs tik stipri uzsita pa bumbiņu, ka tā izlidoja no stadiona — kur to vēsā mierā ar vienu roku noķēra garāmbraucoša motocikla pasažieris!
“Es teicu draugam, kurš vadīja motociklu, lai viņš pieliecas, un es to noķeršu,” atzina vietējais ierēdnis, 27 gadus vecais Mehans Hans, kurš pārsteidza kriketa fanus ar savu neticamo reakciju. Viņš atzina, ka ir kriketa fans, kurš ne tikai skatās spēles, bet arī pats spēlē. “Es centos, bet nebiju domājis, ka to noķeršu. Padomāju, ka tā nokritīs kaut kur netālu, bet ar Dieva žēlastību, to noķēru.”
Hans atzina, ka bija pārsteigts par sava ķēriena izraisīto ažiotāžu soctīklos. “Video vienā vakarā kļuva virāls. Es nemaz par to nezināju,” viņš sacīja. “Mana dzīve ir pilnībā mainījusies. Tagad, lai kurp es dotos, ļaudis mani atpazīst un lūdz nofotografēties ar mani.” Viņš piebilda, ka sevišķu gandarījumu radīja fakts, ka video savā “Facebook” kontā pārpublicējis pat pašreizējās pasaules čempiones Austrālijas bijušais spēlētājs Brets Lī. “Nespēju slēpt, cik esmu laimīgs. Iedomājieties, esmu parasts kriketa spēlētājs un tāda leģenda kā Brets Lī dalās ar mana ķēriena video. Viņš no nosauca par “neticamu ķērienu”!”.
AFP vēsta, ka Hans ar draugu nebija paspējuši aizbraukt tālu prom, kad spēles komentētājs bija lūdzis policiju viņus aizturēt un nogādāt stadionā. “Es jau biju ļoti sajūsmināts, bet kad ierados stadionā, komentētājs paziņoja, ka ārpusē bumbiņu noķērušais cilvēks nu ir stadionā, — visi spēlētāji un skatītāji aplaudēja,” stāstīja Hans. Pretēji dažu soctīklu komentētāju jokiem, ka viņš esot aizbēdzis ar bumbiņu, Hans pavēstīja, ka to atdeva turnīra organizētājiem, taču cer saņemt kā suvenīru.
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Turnīra organizētāji jau piešķīruši viņam 10 000 Pakistānas rūpiju (apmēram 33 eiro) balvu. Tā nemaz nav tik maza nauda, jo, kā liecina Pakistānas Statistikas biroja dati, vidējā darba alga Pakistānā ir apmēram 39 tūkstoši rūpiju jeb apmēram 130 eiro.
🚨When 39 years ago a cool Aussie spectator smoking a cigarette nonchalantly caught a six off Ian Botham, that was the coolest crowd catch in cricket history🔥 https://t.co/Octn2LAfPa— Footvoski (@CRICBALLY) November 26, 2026
Skatītāji jau iepriekš ir pārsteiguši ar savu reakciju un vēso mieru. Piemēram, 1987. gadā austrāliešu operators noķēra Anglijas izlases leģendas Īena Botema raidīto bumbiņu ar vienu roku, pat neizņemot no mutes cigareti. Ir bijuši gadījumi, kad skatītāji ar vienu roku spējuši noķert bumbiņu, otrajā joprojām turot dzērienus.