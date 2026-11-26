Vadošā Latvijas slēpotāja Eiduka atklāj, kā sagatavojusies jaunajai sezonai
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka lielāko daļu gatavošanās jaunajai sezonai pavadīja kopā ar Itālijas izlasi, informē sportistes komanda.
Eiduka, gatavojoties jaunajai Pasaules kausa sezonai, kas sāksies šajā nedēļas nogalē Somijā, trenējās kopā ar Itālijas komandu un vācu treneri Markusu Krāmeru. "Šī vasara tika aizvadīta kopumā veiksmīgi, lai arī bija arī mazi sarežģījumi, jo, trenējoties daudz un ar tādu slodzi, viss kaut kas var atgadīties. Nobīdes no treniņprocesa bija minimālas. Uzskatu, ka darbs ir izdarīts liels un labs," secināja Eiduka.
Vasaras sākumā latviete aizvadīja treniņus slēpošanas tunelī, jūlijā bija treniņnometnē Oberstdorfā kopā ar Vācijas izlasi, bet augustā turpināja treniņometni Norvēģijā. Septembrī Eidukai bija vēl treniņi slēpošanas tunelī Vācijā, bet oktobrī daļa treniņu tika aizvadīti Austrijā uz ledāja.
Eiduka atklāja, ka salīdzinoši daudz treniņu starpsezonā tika aizvadīti uz rollerslēpēm. "Novembrī aizbraucām uz Somiju uz pirmā sniega nometni, kur nometnes beigās piedalījos divās sacensībās. Forma sacensībās nebija tā labākā, bet pirmajām sezonas sacensībām ir tīri normāli. Šādi starti palīdz labāk ieskrieties pirms sezonas," piebilda Eiduka. "Šobrīd esmu Rukā un gatavojos sezonas pirmajam Pasaules kausa posmam. Labākā forma nav sasniegta, un tas arī nebija plānots. Mērķis ir pamazām "ieskrieties", startējot sacensībās," viņa turpināja.
Pasaules kausa pirmās sacensības Somijā paredzētas piektdien, distanču slēpotājiem sākot sezonu ar startiem desmit kilometru distancē klasiskajā stilā.