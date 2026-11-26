VIDEO: Ēriks Mateiko un Dans Ločmelis ar vārtiem palīdz uzvarēt AHL mačos
Latvijas uzbrucēji Ēriks Mateiko un Dans Ločmelis trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlēs guva vārtus, viņu pārstāvētajām vienībām tiekot pie drošā, uzvarām.
Mateiko un Hēršija "Bears" savā laukumā ar 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) pārspēja Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
Latvijas uzbrucējs nepilnas piecas minūtes līdz pamatlaika beigām guva mājinieku sestos vārtus. Viņš šajā mačā vienu reizi meta pa pretinieku vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Mateiko šosezon 15 spēlēs izcēlies ar trīs gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.
For dessert, serving up some Chocolate Moose! 🍎Sikora 🍏Chesley https://t.co/AnF1olXCYj— Hershey Bears (@TheHersheyBears) November 26, 2026
Savukārt Providensas "Bruins" ar Ločmeli sastāvā izbraukumā ar 5:3 (1:2, 0:0, 4:1) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
Ločmelis izcēlās ar precīzu metienu pēc spēlētām nepilnām sešām ar pusi minūtēm trešajā trešdaļā, izvirzot vadībā Providensas komandu ar 3:2. Viņš divas reizes meta pa pretinieku vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Latvijas uzbrucējs šosezon 20 spēlēs guvis sešus vārtus un iekrājis deviņas rezultatīvas piespēles.
POST AND IN FOR DANS LOCMELIS 🔥 https://t.co/hYDgQpZw0t— Providence Bruins (@AHLBruins) November 26, 2026
Vēl Anrī Ravinskis un Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) zaudēja Hendersonas "Silver Knights".
Austrumu konferencē "Bears" ir trešajā vietā, bet "Bruins" atrodas par vienu pozīciju zemāk. Rietumu konferencē 11. vietu ieņem "Canucks", bet pēdējā, 17. pozīcijā, ir Eduarda Tralmaka pārstāvētā Beikersfīldas "Condors".