Uzvara dos labas cerības sasniegt izslēgšanas kārtu. "Riga" viesosies Kauņā svarīgā Konferences līgas spēlē
Šodien 19:45 "Riga FC" Konferences līgas pamatturnīra ceturtās kārtas ietvaros viesos spēkosies pret Kauņas "Žalgiris". Tiešraide "Go3 Extra Sports".
Iepriekšējos trīs mačus pamatturnīrā "Riga" noslēdza ar rezultātu 1:1, savā laukumā cīnoties neizšķirti ar Kazahstānas komandu Almati "Kairat", izbraukumā - ar Kipras komandu "Pafos" un mājās - ar Čehijas komandu "Jablonec".
Pirms spēles "Riga" mainīja galveno treneri. Adriana Guļas vietā, ar kuru līgums bija spēkā līdz šī gada novembra beigām, stājās līdzšinējais "Auda" stūrmanis Didjē Dzaneti. Šī kļūs par Francijas speciālista debijas spēli pie "Riga" vadības. Pirms nedēļas Dzaneti vadītā "Auda" otro reizi pēc kārtas pārspēja rīdziniekus Latvijas kausa finālā.
Izcīnīti trīs punkti uzvaras gadījumā arī dos labas izredzes pārvarēt pamatturnīra fāzi. Tādā gadījumā būs izcīnīti seši punkti pirms noslēdzošajām divām kārtām, kur pretiniekos stāsies A sērijas klubs Bergāmo "Atalanta" un "Borac".
"Žalgiris" viesos ar 0:4 zaudēja Anglijas klubam Braitonas un Havas "Albion", mājās ar 1:4 zaudēja Bergenas "Brann" no Norvēģijas un viesos ar 0:3 piekāpās Šveices vienībai "Lugano". Ar trim punktiem rīdzinieki ieņem 19. vietu 36 komandu vidū, bet "Žalgiris" bez punktiem atrodas pēdējā vietā. Abas komandas Eirokausos debitē.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpjoties Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia". Pēc tam Konferences līgas Čempionu zarā kvalifikācijas otrajā kārtā rīdzinieki ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar", trešajā kārtā ar 2:1 - Ģēras ETO no Ungārijas, bet "play-off" kārtā ar 2:1 - Fēru salu komandu Klaksvikas KI.
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"Žalgiris" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 4:3 pieveica Kosovas vienību Gnilanes "Drita", otrajā kārtā ar 1:0 pārspēja Fēru salu komandu Klaksvikas KI, bet trešajā kārtā ar 1:7 piekāpās Zagrebas "Dinamo" un cīņu turpināja Eiropas līgas "play off" kārtā, kur ar 1:3 zaudēja Stambulas "Besiktas".
Latvijas čempionātā šajā sezonā "Riga" izcīnīja sudraba medaļas, bet "Žalgiris" uzvarēja Lietuvas čempionātā. Turnīra turpinājumā rīdzinieki savā laukumā spēlēs ar Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta", bet grupas turnīru pabeigs ar spēli Bosnijā un Hercegovinā, tiekoties ar Banja Lukas "Borac".
Pēc sešām kārtām pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietas astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet 25.-36. vietas ieņēmējām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas ir iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā. UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.