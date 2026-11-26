Latvieši NHL: Vilmanis svin uzvaru, Šilovs ielaiž piecas ripas, Girgensonam klupiens pret līderi
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru, kamēr vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" un uzbrucēja Zemgus Girgensona Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumus.
"Panthers" savā laukumā ar 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) pārspēja Otavas "Senators". Vilmanis laukumā pavadīja astoņas minūtes un 26 sekundes, kuru laikā izpildīja divus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus un pieļāva divus ripas zaudējumus, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Otrs "Panthers" latvietis – aizsargs Uvis Jānis Balinskis – šajā spēlē nepiedalījās. Ar 31 punktu 25 spēlēs "Panthers" Austrumu konferencē ieņem septīto vietu.
Tikmēr jau piekto neveiksmi pēc kārtas piedzīvoja "Penguins", kas mājās ar 3:6 (1:0, 2:4, 0:2) piekāpās Kalgari "Flames". Šilovs tika galā ar 21 no 26 pretinieku metieniem, atvairot 80,8 % raidījumu.
Pirmajā trešdaļā laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Tomijs Novaks, taču otrā perioda pirmajā pusē "Flames" hokejisti Džoels Farabī, Brenans Otmans un Maksims Ciplakovs ar metieniem no tuvas distances trīsreiz pārspēja Šilovu, panākot 3:1. Pitsburgas vienībai izdevās samazināt rezultāta starpību pēc Jevgēņija Malkina vārtu guvuma vairākumā, tomēr jau 21 sekundi vēlāk Raiens Stroms atjaunoja viesiem divu vārtu pārsvaru. Nepilnu minūti vēlāk "Penguins" vēlreiz realizēja vairākumu, precīzam esot Rikardam Rakelam (3:4).
Trešās trešdaļas vidū Šilovu pārspēja Džonatans Kastanja, panākot 5:3 "Flames" labā, bet pamatlaika izskaņā, kad latviešu vārtsargs jau bija nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, Jegors Šarangovičs raidīja ripu tukšos "Penguins" vārtos. Viesu vārtus sargāja Dastins Volfs, kurš atvairīja 25 metienus. "Penguins" pēc 24 spēlēm ar 16 punktiem ieņem 16. vietu Austrumu konferencē, bet "Flames" ar 24 punktiem 26 mačos Rietumu konferencē atrodas desmitajā pozīcijā.
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Savukārt Girgensons un "Lightning" savā laukumā ar 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) piekāpās Austrumu konferences līderei Karolīnas "Hurricanes", kas izcīnīja septīto uzvaru pēdējās astoņās spēlēs. Girgensons uz ledus pavadīja 11 minūtes un 46 sekundes, no kurām četras sekundes spēlēja vairākumā. Uzbrucējs izdarīja četrus metienus pa vārtiem, izpildīja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu un uzvarēja sešos no 12 iemetieniem, tiekot pie neitrāla lietderības koeficienta.
Otrā perioda pirmajā minūtē mājinieku vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Entonijs Sirelli, taču noslēdzošajā trešdaļā viesi lauza spēles gaitu. Pēc spēlētām piecām ar pusi minūtēm neizšķirtu panāca Ēriks Robinsons, pusotru minūti vēlāk viesus vadībā izvirzīja Džeikobs Slevins, bet pēdējā minūtē ripu tukšos "Lightning" vārtos raidīja Džeksons Bleiks.
Abās komandās spilgti spēlēja vārtsargi – "Hurricanes" vārtu vīrs Brendons Busi atvairīja 32 metienus un tika atzīts par mača pirmo zvaigzni, bet mājinieku vārtsargs Andrejs Vasiļevskis tika galā ar 27 ripām, izpelnoties otrās zvaigznes godu. "Lightning" pēc 24 spēlēm ar 32 punktiem ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Hurricanes" ar 41 punktu 25 mačos saglabā pirmo pozīciju.