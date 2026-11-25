Šmits ar Kurucu palīdz "Baskonia" Eirolīgā sarūgtināt savu bijušo klubu "Anadolu Efes"
Latvijas basketbolistu Rolanda Šmita un Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" trešdien Eirolīgas 14. kārtas mačā izcīnīja uzvaru, tiekot pie otrā panākuma šosezon.
"Baskonia" mājās ar 86:81 (19:21, 22:25, 29:11, 16:24) pārspēja Stambulas "Anadolu Efes", kuras rindās iepriekšējās divas sezonas pavadīja Šmits.
Šmits spēlēja 28 minūtes un 41 sekundi un, realizējot divus no četriem tālmetieniem un vienu no četriem soda metieniem, guva septiņus punktus. Viņš arī iekrāja piecas atlēkušās bumbas, rezultatīvu piespēli, pārtvertu bumbu, divas kļūdas, četras piezīmes un divus izprovocētus sodus, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu pieci.
Tikmēr Kurucs laukumā bija astoņas minūtes un 23 sekundes, kuru laikā raidīja grozā divus soda metienus un guva divus punktus. Viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva divas kļūdas un izprovocēja divas pretinieku piezīmes, iekrājot efektivitātes koeficientu divi.
Mājinieku uzvaru ar 14 punktiem sekmēja Kriss Duarte, kamēr Stambulas vienībā 16 punktiem izcēlās Džordans Loids. "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām un astoņiem zaudējumiem turnīra tabulā atrodas 13. pozīcijā, kamēr "Baskonia" ar diviem panākumiem ir pēdējā 20 komandu konkurencē.
Pirms tam "Dubai" bez Dāvja Bertāna pieteikumā mājās ar 71:84 piekāpās Belgradas "Partizan". "Dubai" ar bilanci 9-5 turnīra tabulā ieņem piekto vietu, bet "Partizan" ar astoņām uzvarām ir devītā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās. Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".