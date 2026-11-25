"AS Roma" pārtrauc PSG uzvaru sēriju UEFA Čempionu līgā
Itālijas futbola klubs "AS Roma" trešdien UEFA Čempionu līgas piektās kārtas mačā cīnījās neizšķirti ar iepriekšējo divu sezonu Čempionu līgas čempioni Francijas futbola komandu Parīzes "Saint-Germain" (PSG), atņemot parīziešiem pirmos punktus šosezon.
Citās piektās kārtas spēlēs trešdien uzvaras izcīnīja "Liverpool", Madrides "Atletico", Milānas "Inter", "Lille" un Stambulas "Fenerbahce", bet Lisabonas "Sporting" un Mančestras "United" cīnījās neizšķirti.
Pēc piecām spēļu kārtām punktus nav zaudējusi tikai Madrides "Real", kas ar 15 punktiem turnīra tabulā ir pirmajā pozīcijā, PSG ir 13 punkti, bet pa 12 punktiem iekrājušas "Como", "Barcelona", "Liverpool" un Seviljas "Real Betis".
"AS Roma" viesos ar 2:2 (1:1) cīnījās neizšķirti ar PSG futbolistiem. Romas komanda izvirzījās vadībā jau piektajā minūtē, kad no tuvas distances mājinieku vārtsargu pārspēja Mario Ermoso, taču pirmā puslaika turpinājumā PSG izlīdzināja rezultātu, 31. minūtē pēc stūra sitiena precīzam esot Iļjam Zabarnijam.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām 15 minūtēm uz "AS Roma" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kas vēl tika pārbaudīts ar VAR palīdzību, bet tiesnesis savu lēmumu vairs nemainīja. "Pendeli" precīzi izpildīja Usmans Dembelē un panāca 2:1 parīziešu labā.
Tuvojoties pamatlaika noslēdzošajām 15 minūtēm, tiesnesis pēc video atkārtojuma noskatīšanās fiksēja PSG futbolistu spēli ar roku pie saviem vārtiem un nozīmēja 11 metru soda sitienu uz Parīzes komandas vārtiem. Sitienu izpildīt devās Donjels Malens, kurš sita precīzi un panāca neizšķirtu 2:2.
Citā spēlē "Liverpool" izbraukumā ar 3:0 (1:0) droši uzvarēja "Club Brugge". Pirmajā puslaikā pirmos "Liverpool" vārtus guva Aleksandrs Isaks. Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 35 minūtēm viesu pārsvaru dubultoja Florians Vircs, bet nepilnas astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām otro reizi šajā mačā precīzs bija Isaks.
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Savukārt "Inter" mājās ar 2:0 (0:0) pārspēja "Stuttgart" no Vācijas. Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā tikai 57. minūtē, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Petars Sučičs, bet 74. minūtē otros milāniešu vārtus guva Lautaro Martiness.
Tikmēr "Atletico" savā laukumā ar 2:0 (2:0) bija pārāka pār Stavangeras "Viking". Mača 19. minūtē 1:0 madridiešu labā panāca Aleksanders Sērlots, un piecas minūtes vēlāk "Atletico" pārsvaru dubultoja Hulians Alvaress, kurš precīzi izpildīja brīvsitienu no pretinieku soda laukuma stūra. Kompensācijas laikā vēl sarkano kartīti "Viking" rindās nopelnīja Henriks Falhners.
Vēl "Lille" mājās ar 2:1 (0:1) apspēlēja Minhenes "Bayern". Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm Minhenes komandu vadībā izvirzīja Dajo Upamekano. Laukuma saimnieku pirmais vārtu guvums otrā puslaika ievadā netika ieskaitīts, bet 62. minūtē "Lille" panāca neizšķirtu pēc Ajases Uedas precīzā sitiena. Aptuveni trīs minūtes vēlāk "Lille" pārņēma vadību pēc tam, kad "Bayern" pussargs Aleksandars Pavlovičs nejauši palīdzēja bumbai nonākt savos vārtos.
Pie minimālas uzvaras tika "Fenerbahce", kas viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja Doneckas "Šahtar". Stambulas komandai uzvaru atnesa Vedats Muriči, kurš 56. minūtē pirmais bija pie atlēkušās bumbas un no tuvas distances raidīja to Doneckas vienības vārtos.
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Savukārt Mačestras "United" viesos ar 2:2 (0:1) cīnījās neizšķirti ar Lisabonas "Sporting". Pēc spēlētas pusstundas Lisabonas komandas rindās 11 metru soda sitienu izpildīt devās Luiss Suaress, taču viņa raidījumu atvairīja "United" vārtsargs. Neilgi pēc tam mājinieki tika pie vēl vienas "pendeles", kuru šoreiz Suaresam izdevās realizēt, panākot 1:0 "Sporting" labā.
Otrā puslaika ievadā arī viesi tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Brunu Fernandešs, panākot 1:1. Fernandešam vajadzēja tikai nepilnas divas minūtes, lai vēlreiz nogādātu bumbu Lisabonas komandas vārtos, un Mančestras vienība pārņēma vadību ar 2:1. Aptuveni desmit minūtes līdz pamatlaika beigām "Sporting" panāca neizšķirtu, kad savus otros vārtus mačā guva Suaress.
Jau ziņots, ka trešdien citās spēlēs "Barcelona" izbraukumā ar 4:1 pārspēja bijušā RFS galvenā trenera Valda Dambrauska vadīto Baku "Sabah", bet "Villarreal" viesos ar 1:0 uzvarēja Prāgas "Slavia".
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls jūnija sākumā notiks Madridē. Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".