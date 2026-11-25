Prūsis un Dreiškens trenēs Francijas bobsleja izlasi
Latvijas pārstāvji Sandis Prūsis un Daumants Dreiškens ir kļuvuši par Francijas bobsleja izlases treneriem, ziņo Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF).
Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) vēsta, ka Prūsis un Dreiškens vēl nav oficiāli noslēguši vienošanos ar Francijas bobsleja valstsvienību, taču jau kopš vasaras latvieši strādā ar Francijas bobslejistiem. Prūsis bija Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris līdz 2025. gadam.
"Gatavojoties 2030. gada olimpiskajām spēlēm, Francijas bobsleja izlase ir pastiprinājusi savu treneru korpusu," ziņo IBSF. "Kopš 2026. gada vasaras ar pilotiem Romēnu Heinrihu un Margo Bošu Riu, kā arī viņu ekipāžām, strādā latvieši Prūsis un Dreiškens."
Tiek uzsvērts, ka Prūsis ir piedalījies četrās olimpiskajās spēlēs un vairākus gadus trenējis Latvijas bobsleja izlasi, bet Dreiškens 2014. gada Soču olimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļu četriniekos.
Prūsis Latvijas izlases galvenais treneris bija no 2008. gada, bet pirms tam divas sezonas trenēja Itālijas izlasi. Prūša vietā par Latvijas izlases galveno treneri 2025. gadā kļuva bijušais pilots Emīls Cipulis.
2026./2027. gada Pasaules kausa sezona ar posmu Vācijas trasē Altenbergā sāksies piektdien. Latvijas izlase šosezon Pasaules kausa posmos startēs vien Siguldā, atlikušajā sezonas laikā sacenšoties Eiropas kausā.