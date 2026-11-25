"Barcelona" brutāli eksaminē bijušā RFS galvenā trenera Dambrauska "Sabah" UEFA Čempionu līgā
Spānijas futbola klubs "Barcelona" trešdien UEFA Čempionu līgas piektās kārtas spēlē izcīnīja pārliecinošu uzvaru, kamēr citā mačā pie panākuma tika cita Spānijas vienība "Villarreal".
"Barcelona" izbraukumā ar 4:1 (1:0) pārspēja bijušā RFS galvenā trenera Valda Dambrauska vadīto Baku "Sabah", izcīnot ceturto uzvaru piecās spēlēs.
Pēc spēlētas pusstundas Entonijs Gordons pēc komandas biedra sitiena pa mājinieku vārtiem bija pirmais pie atlēkušās bumbas un no tuvas distances raidīja to "Sabah" vārtos, panākot 1:0 "Barcelona" labā. Īsi pēc tam Gordons vēlreiz nogādāja bumbu Baku komandas vārtos, taču aizmugures dēļ vārtu guvums netika ieskaitīts.
Otrā puslaika ievadā nepilnu desmit minūšu laikā "Barcelona" tika pie pārliecinoša pārsvara. Vispirms 51. minūtē savus otros vārtus mačā guva Gordons, bet turpinājumā vēl pretinieku vārtsargu pārspēja Karims Adejemi un Gabriels Žezuss, rezultātam kļūstot 4:0 barseloniešu labā. Aptuveni trīs minūtes pēc ceturtajiem ielaistajiem vārtiem vienīgos vārtus mačā guva arī "Sabah", kad pretuzbrukumu ar precīzu sitienu noslēdza Džojs Lanss Mikelss.
Citā spēlē "Villarreal" izbraukumā ar 1:0 (0:0) uzvarēja Prāgas "Slavia". Viesiem uzvaru atnesa Teidžons Buhanans, kurš 62. minūtē bija pirmais pie atlējušās bumbas un panāca 1:0. Tuvojoties pamatlaika beigām, "Villarreal" vēl tika pie 11 metru soda sitiena, taču pēc VAR iesaistes tiesnesis mainīja lēmumu un "pendele" izpalika.
Trešdien tiks aizvadītas vēl septiņas piektās kārtas cīņas. Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
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Čempionu līgas fināls jūnija sākumā notiks Madridē. Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".