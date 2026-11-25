Batņa gūst vārtus, Lahti "Pelicans" iespraucas izslēgšanas spēļu kandidātu skaitā Somijas elites līgā
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa trešdien Somijas hokeja līgas mačā izcēlās ar precīzu metienu un palīdzēja Lahti "Pelicans" tikt pie panākuma.
"Pelicans" izbraukumā ar 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) pārspēja Oulu "Karpat". Batņa guva viesu pirmos vārtus, pārspējot mājinieku vārtsargu jau ceturtajā minūtē.
Viņš šajā mačā spēlēja trīs minūtes un 14 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un uzvarēja trijos no sešiem iemetieniem, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1. Latvijas uzbrucējs šosezon 23 spēlēs guvis trīs vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Turnīra tabulā Gustava Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" ar 43 punktiem 22 spēlē ir piektā, "Pelicans" ar 31 punktu 24 mačos ir 12. vietā, bet Hemēnlinnas HPK, kuras rindās spēlē Renārs Krastenbergs un Artūrs Andžāns, ar 30 punktiem ieņem 13. vietu 17 komandu čempionātā.
Izslēgšanas spēlēs piedalīsies 12 labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".